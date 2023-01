Elle arnaque un survivant de l'Holocauste et lui vole plus de 2,8 M$

Un survivant de la Deuxième Guerre mondiale s'est fait escroquer ses économies par une femme qu'il a rencontrée sur un site de rencontres, selon les procureurs du dossier.

Peaches Stergo, une femme de Floride de 36 ans, également connue sous le nom d'Alice, a été arrêtée mercredi pour fraude électronique. Stergo aurait arnaqué un homme de 87 ans et aurait réussi à lui retirer plus de 2,8 millions de dollars. La femme se serait procuré des montres Rolex, un bateau et d’autres articles de luxe avec l’argent du vieil homme, selon CNN.

La Floridienne de 36 ans a rencontré la victime non identifiée sur un site de rencontres il y a six ou sept ans. En 2017, elle lui a demandé de l'argent pour payer son avocat afin qu'elle puisse recevoir les fonds de règlement qu'elle prétendait lui être due, selon les procureurs. Le règlement, ont déclaré les procureurs, n'existait pas.

Au cours des cinq années suivantes, selon CNN, Stergo a menti à l’homme à plusieurs reprises pour recevoir des chèques presque mensuels, souvent par tranches de 50 000 $.

Le stratagème utilisé était simple : elle se faisait passer pour un employé de banque, a envoyé de fausses factures et a créé un faux compte de messagerie pour rassurer la victime sur le fait qu'il serait remboursé s'il continuait à déposer de l'argent sur le compte.

Stergo a utilisé l'argent pour s’acheter une maison, un condo, un bateau et de nombreuses voitures, dont une Corvette, selon CNN. Les procureurs allèguent qu'elle a également utilisé son argent pour voyager, acheter des lingots d'or et d'argent, des bijoux et des vêtements de marque.

En 2021, la victime présumée a confié à son fils qu'il avait donné à Stergo toutes ses économies, car il croyait qu’il allait se faire rembourser. Après que son fils lui ait dit qu'il avait été victime d'une arnaque, la victime a cessé de faire des chèques. Malheureusement, l’homme de 87 ans a tout de même perdu son appartement.

Si elle est reconnue coupable, Stergo risque jusqu'à 20 ans de prison.

La Federal Trade Commission a déclaré que les pertes dues aux escroqueries amoureuses avaient atteint un record de 547 millions de dollars en 2021, soit plus de six fois les 87 millions de dollars perdus en 2017. Cette forme d’escroquerie a d’ailleurs frappé la communauté des personnes âgées plus durement que les autres groupes d'âge, selon la Federal Trade Commission.