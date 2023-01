Hockey Canada: l’enquête de la LNH achève

Durant son point de presse tenu au Centre Bell, mardi, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a précisé que l’enquête de son circuit relative au scandale d’Équipe Canada junior 2018 tire à sa fin.

Le grand patron de la ligue souhaite présenter les conclusions de l’investigation déclenchée l’an dernier. En juillet, il a annoncé que la LNH souhaitait en savoir davantage concernant le viol collectif présumément commis par des joueurs d’Équipe Canada junior 2018 à London. Cette semaine, Bettman a réitéré quelque peu ses propos émis en décembre quand il avait mentionné que les fouilles de son organisation sont sur le point d’aboutir.

«Réaliser une enquête de ce type en recueillant de l’information et en contactant les gens n’est pas aussi facile que de simplement claquer vos doigts et regarder ce qui arrivera, a imagé le commissaire. Certes, nous ne sommes pas les seuls menant ce processus et on dirait bien que personne ne l’a encore terminé. On veut compléter le tout, mais nous ne sommes pas tout à fait à ce stade.»

Hockey Canada s’est retrouvée sur la sellette lorsque le cas d’une femme à qui elle a versé de l’argent dans le cadre d’un règlement hors-cour, le tout faisant suite à une poursuite de 3,5 millions $ intentée par la victime alléguée en avril 2022.

Par la suite, la fédération nationale a fait face à de nombreux écueils, notamment la désertion de commanditaires importants et la démission en bloc du conseil d’administration (remplacé en décembre), sans compter les demandes répétées du gouvernement fédéral qui a exigé davantage d’explications sur sa gestion du cas de 2018 et d’autres ayant fait l’objet d’une compensation financière.