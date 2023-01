La nouvelle hausse du taux directeur de mercredi ne risque pas à elle seule d’entraîner des répercussions majeures sur l’économie canadienne, estime un économiste.

«Ça ne va pas faire chavirer le navire», croit Francis Gosselin, docteur en économie.

Il explique qu’il y a toujours un délai assez important entre le moment où le taux augmente et son impact sur les ménages et les entreprises.

«J’ai l’impression que la Banque centrale du Canada n’a pas pleinement pris la mesure tellement que ça a été rapide», poursuit-il.

Selon lui, les effets des dernières hausses commencent seulement maintenant à se faire sentir.

Il reste toutefois prudent, et lance que cette hausse pourrait être le point de bascule.

Une autre hausse?

Le gouverneur de la Banque du Canada s’est d’ailleurs dit prudent quant à d’autres hausses du taux directeur.

Selon M. Gosselin, cette déclaration est accueillie favorablement, même s’il estime que cela aurait pu être dit lors de la dernière hausse.

«La Banque a vraiment voulu envoyer un symbole comme quoi la lutte à l’inflation n’est pas finie», résume l’économiste.

Il enchaîne en affirmant que la hausse des salaires, et la hausse des prix contribuent d’une certaine manière à l’inflation.

«Il y a une partie qui est psychologique. Quand on s’attend que les prix augmentent, on s’attend à payer plus cher, on exige des salaires plus importants, donc on participe à l’inflation», résume-t-il.