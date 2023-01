Les enfants de Marion Cotillard ne la trouvent pas bonne en Cléopâtre

Marion Cotillard est une actrice adulée dans le monde entier, mais à la maison, il semble que ce ne soit pas tout à fait ça !

• À lire aussi: Une nouvelle BD d'Astérix pour 2023

Alors que la comédienne incarne Cléopâtre dans le prochain Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par son mari Guillaume Canet, elle a confié sur le plateau de Quotidien que ses enfants n'avaient pas apprécié sa prestation !

Marcel, le fils qu'elle a eu avec Guillaume Canet aujourd'hui âgé de 11 ans, joue dans le long-métrage. Louise, leur fille de cinq ans, a elle aussi pu voir le film en avant-première et la réaction n'a pas forcément été celle que Marion Cotillard espérait.

«J'ai toujours un peu de mal à parler de mes enfants, mais mon fils un jour vient me voir dans mon bureau et me dit "Je voudrais te dire quelque chose..." Et donc il me dit "Je voudrais te dire quelque chose mais j'ai peur que ça te fasse de la peine" et je lui dis "Mais mon chat, tu peux tout me dire". Et il me dit "Je ne te trouve pas bonne dans le film de papa". Quelque part je suis un peu soulagée parce que je lui dis "C'est ton avis, pas de problème"», poursuit-elle.

Mais Marion Cotillard n'était pas au bout de ses peines. « Je me retrouve avec ma fille le soir, je comprends qu'elle a vu le film aussi et je ne sais pas pourquoi je lui pose la question : "Et toi Cléopâtre ?" Et elle fait (mime une grimace). J'ai compris après que... Je pense que... Ils n'ont pas supporté que j'embrasse Vincent Cassel sur la bouche», poursuit-elle.

Il ne reste plus aux enfants de Marion Cotillard de voir The Dark Knight Rises...