L’intelligence artificielle peut «voir» des corps humains au travers des murs

Des scientifiques ont découvert comment identifier des personnes dans un immeuble grâce à l’intelligence artificielle en analysant des signaux Wifi.

«Cette technologie peut être mise à l'échelle pour surveiller le bien-être des personnes âgées ou simplement identifier les comportements suspects à la maison», affirment les scientifiques.

Une équipe de l'Université Carnegie Mellon a développé un réseau neuronal profond pour cartographier numériquement les corps humains en présence de signaux Wifi.

Les chercheurs ont déclaré avoir développé la technologie dans le but de remédier aux limites des outils de vision par ordinateur 2D et 3D actuels tels que les caméras, le Lidar et les radars.

«Les résultats de l'étude révèlent que notre modèle peut estimer la pose de plusieurs sujets, avec des performances comparables aux moyens basées sur l'image, en utilisant les signaux Wifi comme seule entrée», ont écrit les chercheurs dans l'étude.

«Cela ouvre la voie à des algorithmes peu coûteux, largement accessibles et préservant la confidentialité pour la détection humaine.»

- D’après les informations de The Independent