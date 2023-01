«Ottawa présente de la poudre de bonbon»

Les premiers ministres du Canada vont se rencontrer une semaine avant la Saint-Valentin cette année.

Ce ne sera pas nécessairement une histoire d’amour, mais assurément de gros sous.

On se rapproche de plus en plus d’une entente sur l’augmentation des transferts fédéraux en santé, mais ce n’est pas encore gagné, estiment les jouteurs.

Emmanuelle Latraverse croit que la rencontre en est une de travail seulement et que le but n’est pas d’en arriver coûte que coûte à une entente, mais plutôt de jeter les bases des négociations qui suivront.

«Ça permet au gouvernement fédéral de ne pas se présenter dans cette rencontre-là en position de faiblesse», estime-t-elle. «Au gouvernement fédéral, on a trouvé l’entourloupette de dire "Le sept février, on va vous mettre l’entente sur la table, on va vous mettre les chiffres sur la table, on va discuter des bases de négociations et après ça, nous on peaufinera les ententes avec chacune des provinces".»

Toutefois, en entrevue avec Paul Larocque avant la période des Fêtes, le premier ministre Justin Trudeau avait laissé présager que la date de la rencontre au sommet serait fixée seulement si le résultat de celle-ci était une entente commune.

«Si les gens voient les premiers ministres se rassembler, ça va être pour annoncer qu’on va améliorer le système ensemble», avait-il dit.

Gaétan Barrette, pour sa part, estime qu’il y a eu suffisamment de discussions entre les divers partis pour avoir déjà déterminé le montant que recevront les provinces pour les transferts en santé.

«C’est comme un budget, le budget est déjà à 95% écrit. En janvier, en général, tout ça se prépare avant la fin décembre et on peaufine en janvier et en février et en mars on sort le budget. Il y a un montant qui va arriver et il y aura des modifications qui se feront dans les ententes parallèles qui sont à côté, mais présentement on fait de la bonne relation publique.»

Sans confirmer s’il consentirait à faire passer la contribution du fédéral de 22 % à 35 %, comme le souhaitent les provinces, M. Trudeau a déclaré qu’un «montant approprié» sera sur la table, lors de son passage à Hamilton en Ontario mercredi.

D’ailleurs, le gouvernement fédéral a ciblé 5 objectifs en santé à atteindre dans toutes les provinces.

Selon Mathieu Bock-Côté, la question en jeu lors de ce sommet ne sera pas «s'agit-il de bons objectifs», mais plutôt de déterminer si c’est à Ottawa de donner des objectifs aux provinces.

«Chaque province a ses propres problèmes de santé publique», explique-t-il. «Ottawa a beau formuler cela en termes généreux. Dans les faits, Ottawa présente de la poudre de bonbon, mais il s’agit de se mêler de ce qui ne les regarde pas.»

