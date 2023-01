Recrudescence importante des vols véhicules à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) met ses citoyens en garde contre une hausse importante des vols de véhicules sur son territoire.

Depuis les derniers mois, on compte en moyenne un vol de véhicule par semaine.

Les modèles Honda CRV, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Dodge Ram, Ford F150, Lexus NX et RX ainsi que Toyota Tacoma et Highlander sont les plus visés.

« Sur un palmarès d’une vingtaine de véhicules, il y a une berline, le reste ce sont tous des VUS. Beaucoup de marques japonaises, de marques qui sont très prisées pour leur fiabilité », a fait remarquer l’expert automobile de CAA-Québec, Jesse Caron.

La plupart des véhicules volés ont moins de quatre ans et sont équipés de clés électroniques. Beaucoup de ces vols sont réalisés avec des amplificateurs d’ondes.

« Ils arrivent à deux. Le premier s’en va à côté de la porte (de la maison), il a un amplificateur de signal. Le deuxième est à côté du véhicule, capte le signal, déverrouille la porte, démarre le véhicule et part avec comme s’il avait la clé avec lui. Une fois que le véhicule est démarré, tant qu’on n’éteint pas le moteur de nouveau, il va rouler et il va permettre au malfaiteur de se rendre où il veut », a expliqué M. Caron.

La police de Lévis rappelle que personne n’est à l’abri.

« Certains citoyens en l’occurrence ici à Lévis, ont tendance à peut-être se relâcher un petit peu, devenir un peu moins vigilants du fait qu’ils demeurent dans un secteur où la police ne fait pas d’intervention généralement, des secteurs résidentiels où c’est plutôt tranquille, les gens ont tendance à penser que c’est peut-être des secteurs qui vont être évités par ces fameux voleurs-là, ce n’est pas le cas», a indiqué le porte-parole, Jean-Sébastien Levan.

Le SPVL en profite pour répéter quelques consignes de sécurité comme : garder les véhicules verrouillés à tout moment; garer les véhicules dans un garage verrouillé ou dans une allée bien éclairée; utiliser un dispositif antivol ou installer un système de repérage.

« On met la clé dans une boîte métallique, encore mieux si c’est une boîte qui est certifiée anti-fréquence radio. Ça, c’est la meilleure chose à faire. On l’éloigne de la porte d’entrée. Si on veut un truc de plus, on met une barre sur le volant qui va venir compliquer la tâche des voleurs. Ce sont probablement les trucs les plus faciles », a ajouté M. Caron.

Hausse partout au pays

« Les 24 derniers mois, ce n’est plus un problème, c’est devenu un phénomène », a souligné le vice-président au développement des affaires et distribution chez Repérage Tag Tracking, Freddy Marcantonio.

Sa compagnie vend des systèmes de repérage qui permettent de récupérer des véhicules volés, des services dont la demande est en croissance. Selon lui, on assiste à une hausse importante du nombre de vols de véhicules au pays.

« Si on regarde juste l’année 2022 comparée à 2021, il y a eu une augmentation de près de 70%, alors, c’est beaucoup! »

Il précise que le phénomène dépasse aujourd’hui les frontières de la métropole.

« Maintenant ce n’est pas juste à Montréal, c’est partout au Québec, mais aussi en Ontario. »

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) note également une augmentation des vols de véhicules sur son territoire, qui ont presque doublé en quatre ans, passant de 282 en 2019, à 510 en 2022.

-Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles