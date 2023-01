Un chalet avec plafond cathédrale parfait pour les amoureux de la nature à vendre à Mont-Tremblant pour 1,1M$

Édifiée sur un terrain enchanteur au cœur de la forêt et à deux pas du village de Tremblant, cette nouvelle construction au style scandinave a tout pour faire rêver les amoureux de la nature et des sports extérieurs.

Dès le seuil de la porte traversé, la fenestration abondante et le plafond cathédrale offrent un premier coup d'œil impressionnant sur l’espace de vie central.

Spacieuse et fonctionnelle, la cuisine donne envie de se lancer dans la popote dès que possible.

Engel & Völkers Mont-Tremblant

Le salon et la salle à manger attenante sont une combinaison idéale de moderne et de rustique dans un décor au goût du jour, sans toutefois négliger l’aspect chaleureux.

Le foyer au bois est un incontournable pour se détendre après une longue journée de ski.

D’ailleurs, la maison est parfaitement équipée pour le mode de vie des sportifs grâce à son cabanon prêt à accueillir skis, vélos et plus encore. Celui-ci est également muni d'une station de charge pour les véhicules électriques.

La propriété bénéficie de quatre grandes chambres à coucher, deux salles de bains et une salle d'eau.

À l’étage supérieur, la chambre principale privée possède une grande salle de bain attenante avec vue sur l'est pour un bain de lumière quotidien.

Toute la maison est équipée de planchers chauffants, petit luxe que sauront apprécier les plus frileux d’entre nous.

Le terrain fait près d’un acre et son allure évolue au gré des saisons grâce à la dense forêt qui l’entoure, pour un tableau dont il est difficile de se lasser.

Afin de profiter de l’emplacement au maximum, une terrasse de 660 pieds carrés a été aménagée et fait pratiquement partie intégrante de la maison. Comme si ce n’était pas suffisant, ce ravissant chalet est aussi muni d’un spa avec vue sur les bois!

À quelques minutes des magasins, des restaurants et des boutiques du village de Tremblant, et à pareille distance de nombreux terrains de golf, parcs et sentiers, on peut dire que ce chalet est le parfait juste milieu entre ville et nature, pour le bonheur de tous.

Les futurs propriétaires devront débourser une somme de 1,150,000$ pour profiter de ce petit bijou.

C’est Maude Goudreault de chez Engel & Völkers qui s’occupe de la vente de cette propriété.