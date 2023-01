Un guichet automatique vandalisé et volé au Saguenay

Le seul guichet Desjardins de Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est hors service après avoir été la cible de vandales.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, une importante somme d’argent aurait aussi été dérobée.

Les événements se seraient déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. La Sûreté du Québec confirme avoir reçu une plainte pour introduction par effraction et méfaits au guichet Desjardins de la Place des Fondateurs.

Le directeur des communications des caisses Desjardins du Saguenay, Patrice Vachon, mentionne que les dommages sont évalués à plusieurs milliers de dollars.

S’organiser en attendant

Cet acte de vandalisme affecte de nombreuses personnes à Saint-David-de-Falardeau. Le guichet devra être complètement remplacé avant la réouverture du service, qui n’est pas prévu avant au moins deux semaines. En attendant, la municipalité demande à ses citoyens de faire preuve de patience. Ceux qui souhaitent effectuer des transactions bancaires doivent se rendre dans la municipalité voisine de Saint-Honoré, à une dizaine de kilomètres.

« On va continuer d’aller à Chicoutimi et dans les grosses places, on n’a pas le choix », a mentionné un citoyen.

« N’ayant plus de caisse, plus de magasin pour faire nos commissions, c’est sûr que c’est plus tannant pour nous, il faut aller à Saint-Honoré », s’est désolé un autre résident de la petite municipalité.

Des commerces de Saint-David-de-Falardeau permettent aussi d’effectuer des retraits.« Ça a peut-être augmenté de 20% les demandes de retrait. On essaie de tous s’entraider, on est là pour se serrer les coudes », a expliqué le propriétaire du Centre du bricoleur, Jessy Gauthier.

Une enquête policière est en cours. Toute personne détenant des informations susceptibles de faire avancer les recherches est priée de communiquer avec la Sûreté du Québec.