Une infirmière tue un bébé après quatre tentatives

Celle qui était surnommée l’infirmière «souriante», Lucy Letby, a tué un bébé prématuré après quatre tentatives au Royaume-Uni.

La femme de 33 ans est accusée d’avoir tué sept bébés et d’avoir tenté d’en faire mourir 10 autres entre 2015 et 2016 à l’hôpital Countess of Chester de Manchester.

L’enfant, qui ne peut être identifié, est né prématurément en août 2015 à l’hôpital pour femmes de Liverpool. Il ne pesait alors que 970 grammes (2 livres et 2 onces).

Il avait ensuite été transféré à Manchester.

Selon la Couronne, Mme Letby aurait essayé une première fois de le tuer le 30 septembre, puis pendant ses quarts de nuit les 12 et 13 octobre.

Elle aurait fait du mal au prématuré en injectant de l'air dans son tube d'alimentation et de circulation sanguine.

Le nourrisson est finalement mort dans les premières heures du 23 octobre 2015.

Par ailleurs, l’infirmière aurait proposé aux parents de prendre des photos et de faire prendre un bain à l’enfant après son décès, selon ce qui a été présenté en cour cette semaine.

Mme Letby nie toutes les accusations, rapporte la BBC.