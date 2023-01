Une nouvelle formation ferroviaire à Sept-Îles

Une nouvelle formation unique au Québec et destinée aux travailleurs des chemins de fer verra bientôt le jour au cégep de Sept-Îles grâce à un financement de 4,4 millions $ octroyé par Québec.

«On est la seule institution publique qui donne de la formation au niveau ferroviaire», a indiqué le directeur du cégep de Sept-Îles, David Beaudin. «Au fil des ans, on a développé une expertise unique, francophone, en Amérique. Il n’y a pas d’autres endroits. C’est pour ça que ces compagnies se tournent vers nous faire de la formation.»

La formation «agent de la voie et soudeur ferroviaire» vise à parfaire les connaissances des travailleurs de l’industrie qui avaient pour la plupart appris leur métier «sur le tas».

«Les gens ont appris sur le terrain ou par un parrain qui lui-même n’avait pas eu de formation. Avec ça, on aura des méthodologies déterminées pour établir des façons de faire standards», a indiqué le représentant du Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaire, Andrew DiLullo.

L’objectif est de former, à compter du printemps prochain, une cinquantaine de personnes par année.

«C’est une formation pour aider les gens qui font l’entretien des voies ferrées à faire encore mieux leur travail et de le faire de façon plus sécuritaire. Dans les maisons d’enseignement présentement, il n’y a pas de cours pour les gens qui sont spécialisés dans les travaux de la voie ferrée et la soudure ferroviaire», a précisé Luc Faucher, directeur du Centre d’expertise ferroviaire Rail, attaché au cégep de Sept-Îles.

L’entente de financement de 4,4 millions $ avec Québec pour la mise en place de cette formation est d’une durée de trois ans.

«D’un point de vue régional, ça permet de mettre en lumière la connaissance et l’expertise qui se développe au Cégep de Sept-Îles au niveau ferroviaire», a indiqué la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Il y a trois ans, le cégep de Sept-Îles a créé un centre d’expertise ferroviaire et bientôt il amorcera la construction d’un banc d’essai spécialisé en partie réservé au domaine ferroviaire. Avec la nouvelle formation qui sera mise en place d’ici les prochains mois, l’institution d’enseignement consolide le rôle de plus en plus important qu’elle joue dans le domaine ferroviaire au Québec.