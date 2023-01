Voici 10 vedettes qui refusent de laisser leurs millions à leurs enfants en héritage

Ils sont célèbres et riches – très riches ! –, mais ils ne laisseront rien à leurs enfants après leur décès. Philanthropie, dons aux plus démunis, leçons de vie, désir de tout flamber avant le grand départ : ces 10 célébrités ont différentes raisons (bien personnelles...) de refuser de laisser leurs millions à leurs enfants.

Ashton Kutcher, 44 ans, et Mila Kunis, 39 ans, acteurs

Valeur nette estimée combinée : 255 millions

Photo d'archives, AFP

Le couple d’acteurs ne créera pas de fiducie pour ses enfants. Au mieux, ils investiront dans le démarrage de leur entreprise, si ceux-ci arrivent avec un plan d’affaires. «Nous finirons par donner notre argent à des œuvres caritatives et à diverses choses, disent-ils. Nos enfants vivent une vie vraiment privilégiée et ils ne le savent même pas. Et ils ne le sauront jamais s’ils obtiennent une fiducie.»

Daniel Craig, 53 ans, acteur

Valeur nette estimée : 160 millions

Photo Productions and Metro-Goldwyn-Mayer Studios film (Nicola Dove)

L’interprète de James Bond n’a pas l’intention de laisser son magot à ses deux filles. «N’y a-t-il pas un vieil adage disant que si tu meurs en étant riche, tu n’as pas réussi?», dit-il. L’acteur explique ne pas vouloir laisser de grandes sommes à la prochaine génération, alors qu’il considère le concept d’héritage comme «désagréable» et a comme philosophie de «tout dépenser ou tout donner avant de partir».

Elton John, 75 ans, chanteur

Valeur nette estimée : 550 millions

Photo d'archives, Getty Images (Vittorio Zunino Celotto)

Les jumeaux du chanteur et de son mari, David Furnish, doivent faire une croix sur un impressionnant héritage. «C’est terrible de donner aux enfants des cuillers d’argent, disent-ils. Les garçons vivent la vie la plus incroyable, ce ne sont pas des enfants normaux. Mais vous devez avoir un semblant de normalité, un certain respect pour l’argent et pour le travail.»

George Lucas, 78 ans, réalisateur

Valeur nette estimée : 5,1 milliards, selon Forbes

Photo d'archives, WENN.com (Dave Starbuck)

Le créateur de La Guerre des étoiles est immensément riche, mais il n’est pas question pour lui de tout laisser à ses quatre enfants à sa mort. Il a plutôt déjà décidé de faire don de la majorité de sa fortune à des œuvres de charité et à des efforts philanthropiques afin de planifier «notre avenir collectif». «Je consacre la majorité de ma richesse à l’éducation, explique-t-il. C’est la clé de la survie de la race humaine.»

Jackie Chan, 68 ans, cascadeur, acteur, producteur

Valeur nette estimée : 400 millions

Photo d'archives, WENN.com (Dave Starbuck)

«S’ils sont capables, ils peuvent gagner leur propre argent», a déclaré l’acteur à propos de ses deux enfants à Chanel News Asia.

Anderson Cooper, 54 ans, animateur et journaliste

Valeur nette estimée : 50 millions

Photo d'archives, Getty Images (Theo Wargo)

Le journaliste de CNN a confirmé qu’il ne laisserait pas d’héritage à ses deux fils. «Je ne sais pas ce qu’il restera», dit-il. Il explique ne pas être très intéressé par l’argent et ne pas avoir l’intention d’avoir «une sorte de pot d’or» pour ses fils. «Je vais suivre ce que mes parents ont dit : l’université sera payée et ensuite, tu devras t’y mettre.»

Sting, 71 ans, chanteur

Valeur nette estimée : 550 millions

Photo d'archives, Martin Chevalier

Sting et sa femme travaillent fort pour dépenser l’énorme fortune qu’ils ont amassée. Le chanteur a confié au Daily Mail qu’ils avaient prévenu leurs six enfants qu’il ne resterait pas grand-chose dans leur portefeuille à leur décès. «Je ne veux certainement pas leur laisser des fonds fiduciaires qui sont des albatros autour de leur cou. Ils doivent travailler, tous mes enfants le savent et ils me demandent rarement quoi que ce soit, ce que je respecte et apprécie vraiment», dit le chanteur.

Gene Simmons, 73 ans, musicien (Kiss)

Valeur nette estimée : 400 millions

Photo d'archives, AFP

La vedette va s’assurer que ses deux enfants soient pris en charge, mais ils ne seront pas «riches de son argent». «Chaque année, ils devront être obligés de sortir du lit, de sortir travailler et de faire leur propre chemin», a-t-il expliqué.

Simon Cowell, 63 ans, animateur, producteur

Valeur nette estimée : 600 millions

Photo d'archives, AFP

L’animateur et producteur britannique dit qu’il laissera probablement sa fortune à une œuvre de charité «pour les enfants ou les chiens». «Je ne crois pas à la transmission d’une génération à l’autre, explique celui qui a un fils unique. Votre héritage doit être que, espérons-le, vous avez donné une opportunité à suffisamment de personnes afin qu’elles puissent bien faire, vous leur avez donné votre temps, leur avez appris ce que vous savez.»

Gordon Ramsay, 56 ans, chef et animateur

Valeur nette estimée : 220 millions

Photo d'archives, AFP

Les cinq enfants du célèbre chef peuvent oublier l’idée d’hériter des millions de leur riche papa «Cela n’ira définitivement pas à eux, et cela n’est pas dit méchamment ; c’est pour ne pas les gâter.» La seule chose sur laquelle les parents se sont mis d’accord? Payer 25 % du prix d’un appartement pour leurs cinq enfants.