Bordée de neige: voici combien de centimètres vous allez devoir pelleter

La tempête de neige qui a balayé la majeure partie du Québec depuis mercredi soir a déjà laissé au sol entre 15 et 25 centimètres, et même jusque 30 centimètres d’accumulations par endroits.

Voici un sommaire du nombre de centimètres que vous allez devoir pelleter en sortant de chez vous.

Entre 20 et 30 centimètres

C’est à Montréal que les pelleteurs devront s’armer du plus de courage puisqu’à 9 h jeudi matin, la ville avait déjà reçu 20 à 30 centimètres de neige.

Lanaudière, Lachute, Ottawa/Gatineau, l’Estrie, la Vallée Richelieu et Charlevoix avaient, quant à eux, déjà reçu jusque 25 cm par endroits.

Entre 15 et 20 centimètres

Vaudreuil-Soulanges et Québec s’en tenaient à un maximum de 15 cm en début de matinée, alors que Kamouraska avait reçu entre 15 et 20 cm depuis le début de la tempête.

Voici un sommaire de la tempête en cours. https://t.co/f7EinpC5mq

Des quantités additionnelles sont attendues aujourd'hui, veuillez consulter les prévisions de votre région pour les détails: https://t.co/tHx0yJCfLO #meteoQc pic.twitter.com/xY4ce5iMuC — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 26, 2023

Moins de 10 centimètres

Les plus chanceux sont les résidents de Chandler, Gaspé et Mont-Joli, avec respectivement 9, 7 et 8 centimètres d’accumulation de neige.

Entre mercredi soir et jeudi matin, la Beauce a reçu près de 21 millimètres équivalents en eau et les Escoumins 12.Des quantités additionnelles de neige sont encore attendues dans la journée.