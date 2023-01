De plus en plus de Québécois s’abonnent aux plateformes payantes de vidéo en ligne

Le quart des internautes Québécois (24 %) sont abonnés à au moins trois plateformes payantes de vidéo en ligne, telles que Netflix ou Amazon Prime Video. Il s'agit d'une augmentation de 6 points de pourcentage en un an et de 20 points de pourcentage depuis 2019.

C’est ce que révèle un sondage dévoilé jeudi par NETendances. On y apprend notamment que pour une deuxième année consécutive, le taux d'abonnement aux plateformes payantes de visionnement en ligne (68 %) dépasse celui des services de télévision par câble ou par fibre optique (65 %).

Netflix mène le bal mais perd des abonnés

Même si Netflix reste la plateforme de diffusion la plus populaire au Québec, elle a pour la première fois enregistré une décroissance de son taux d'abonnement, qui est passé de 57 % à 51 % en un an.

De son côté, Amazon Prime Video a vu son taux d’abonnement passer de 29 % en 2021 à 34 % en 2022. Il s'agit de la plateforme qui a enregistré la plus forte croissance depuis 2019.

Disney+ et Crave sont les plateformes dont le taux d'abonnement a connu la plus forte progression au cours de la dernière année (respectivement de 18 % à 24 % et de 8 % à 14 %).

Quant aux abonnements aux plateformes Club Illico (14 %) et ICI TOU.TV Extra (8 %), ils sont demeurés relativement stables par rapport à 2021.

Le tiers veut annuler son abonnement

Les données rapportées dans l’enquête montrent qu’environ le tiers des abonnés aux trois plateformes les plus populaires (Netflix, Amazon Prime Video et Disney+) mentionnent qu'il est «assez» ou «très probable» qu'ils annulent leur abonnement au cours des 12 prochains mois.

Les abonnés à la plateforme d'Amazon Prime Video sont les plus nombreux à avoir signifié cette possibilité (33 %), suivis des abonnés de Netflix (29 %) et de Disney+ (28 %).

«Ces résultats confirment la tendance observée actuellement aux États-Unis à l'effet que les abonnés aux plateformes payantes de visionnement en ligne sont de plus en plus infidèles», a souligné le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti.

Le sondage montre également que plus de la moitié des abonnés actuels à Netflix (55 %) s'intéressent au nouveau forfait d'abonnement moins cher qui inclut de la publicité, alors que 40 % ne souhaitent pas y adhérer.

Trop de temps devant les écrans

Un peu plus de la moitié des adultes québécois (53 %) ont indiqué avoir l'impression de passer trop de temps devant les écrans (télévision, ordinateur, tablette électronique ou téléphone intelligent) alors que ce pourcentage atteint 62 % chez les adultes abonnés à des services payants de visionnement en ligne. Les adultes âgés de 18 à 24 ans (75 %) et ceux âgés de 25 à 34 ans (73 %) sont les plus nombreux à signifier avoir cette impression.

L’enquête, menée par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval, a été réalisée auprès de 1210 adultes internautes québécois du 5 au 30 octobre 2022.