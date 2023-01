Harold LeBel de retour en cour pour une suggestion sur la peine

L’ex-député péquiste Harold LeBel sera de retour au palais de justice de Rimouski jeudi pour potentiellement recevoir sa sentence alors que les deux parties présenteront une suggestion commune au juge Serge Francoeur.

Reconnu coupable par un jury en novembre dernier, Harold LeBel s’expose à une peine d’emprisonnement pour agression sexuelle.

Son avocat, Me Maxime Roy et la procureure des poursuites criminelles et pénales, Me Manon Gaudreault ont déjà annoncé leurs couleurs avant les fêtes en confirmant qu’une suggestion commune serait présentée au juge.

Pierre-Paul Biron

Si ce dernier entérine la proposition, il pourrait prononcer la peine imposée à LeBel immédiatement. S’il devait prendre la cause en délibéré, la date du 20 mars a déjà été convenue pour clore le dossier.

«Nuit d’enfer»

Le procès qui s’est déroulé sur un peu plus de deux semaines en novembre s’était joué sur la crédibilité accordée par le jury à la victime et à LeBel, qui ont été les deux seuls témoins appelés à la barre.

La plaignante a relaté aux jurés ce qu’elle a qualifié de «nuit d’enfer».

LeBel, qu’elle considérait comme un ami, l’hébergeait dans son condo alors qu’elle était de passage à Rimouski pour le travail. Une troisième personne, une amie des deux impliqués, était aussi présente, mais dormait dans une chambre au moment des faits.

Photo d'archives

Après une discussion dans la cuisine où Harold LeBel l’a embrassé et un rapprochement dans un corridor où il a défait son soutien-gorge, la jeune femme s’est réfugiée dans la salle de bain et a raconté que le député avait passé un long moment devant la porte.

Couchée dans un lit escamotable au salon, elle a été rejointe par Harold LeBel qui lui demandait de se coucher avec elle, ce qu’elle a accepté pour «acheter la paix». C’est à ce moment que l’élu a commencé à la toucher, la flatter, avant d’insérer un doigt dans son anus.

«C’était absolument interminable. [...] Je me disais qu’il allait arrêter, qu’il allait s’endormir, mais ça continuait», avait-elle témoigné devant le jury.

Pas d’appel

Harold LeBel a toujours nié l’agression, admettant que la victime et lui s’était embrassés et avaient dormi dans le même lit, mais sans plus.

«Je n’ai jamais fait ça», a-t-il déclaré durant le procès.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA NOUVELLES

Des échanges courriels où le député écrivait à la femme être «désolé pour tout ça» ont toutefois visiblement semé le doute dans l’esprit du jury, qui l’a déclaré coupable.

Harold LeBel avait annoncé juste avant Noël ne pas avoir l’intention de porter la décision en appel. Son avocat avait indiqué que malgré une vive déception, «le juge Serge Francoeur a mené ce procès d’une manière irréprochable».

Plus de détails à venir.