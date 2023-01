L'Allemagne compte livrer ses chars Leopard à l'Ukraine «fin mars, début avril»

L'Allemagne compte livrer les chars Leopard 2 promis à l'Ukraine «fin mars, début avril», a déclaré jeudi le ministre de la Défense Boris Pistorius.

• À lire aussi: Ukraine: nouvelle salve de missiles russes, un mort à Kyïv

• À lire aussi: Le Canada enverra des chars Leopard 2 à l’Ukraine

«Il est prévu que nous ayons la compagnie fin mars début avril» en Ukraine, a déclaré le ministre lors d'une visite aux troupes de la Bundeswehr en Saxe-Anhalt (est).

La formation de soldats ukrainiens au maniement de blindés légers Marders, promis par Berlin en début d'année, débutera «d'ici fin janvier» en Allemagne et la formation sur les Leopard suivra «un peu plus tard», a-t-il ajouté.

Après des semaines d'hésitations, les Etats-Unis et l'Allemagne ont annoncé mercredi la livraison de chars lourds à l'Ukraine, franchissant une nouvelle étape dans le soutien militaire à Kyïv dans la perspective d'une possible contre-offensive à l'invasion russe.

L'Ukraine a dit espérer recevoir au plus tôt ces engins, soulignant que «la clé» serait «la vitesse et le volume» des livraisons.

Berlin doit fournir à Kyïv 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et a décidé d'autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

La Pologne et la Norvège se sont déclarés prêtes à livrer des Léopard 2. Selon plusieurs médias, la coalition de pays prêts à fournir de tels blindés comprend aussi le Danemark et les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande. L'Espagne a confirmé être «disposée» à livrer aussi des chars.

Selon le gouvernement allemand, l'objectif est de constituer, avec des pays partenaires, «deux bataillons de chars équipés de chars Leopard 2 pour l'Ukraine». Cela représenterait 80 à 90 engins. Washington a de son côté annoncé l'envoi de 31 Abrams.

Le Kremlin a dénoncé jeudi «l'engagement direct» des Occidentaux dans le conflit après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains.