Le nombre de postes vacants à son plus faible niveau depuis août 2021

Le nombre de postes vacants a atteint 850 300 en novembre 2022 au Canada: une baisse de 2,4 % par rapport au mois d’octobre, selon les données de Statistique Canada publiées lundi.

Le nombre de postes vacants enregistré en novembre est le plus faible niveau observé depuis août 2021.

Le taux de postes vacants s'est établi à 4,8 % en novembre, il s'agit du niveau le plus bas depuis juin 2021, a également noté Statistique Canada.

Le nombre de postes vacants a diminué dans les services professionnels, scientifiques et techniques (-18,1 %) par rapport à octobre, pour atteindre 52 000. Il a chuté de 29 % par rapport à avril 2022.

Dans le secteur des soins de santé et celui de l’assistance sociale, le nombre de postes à pourvoir a aussi reculé (-12,8 %) pour s’établir à 131 800, tandis qu’il a augmenté dans le secteur de la construction (16,6 %) pour atteindre 79 000 en novembre.

Au pays, on comptait 1,2 personne au chômage pour chaque poste vacant en novembre 2022, soit un ratio pratiquement inchangé depuis août, mais en légère hausse par rapport au creux de 1,0 enregistré en juin. Avant la pandémie de COVID-19, le ratio chômeurs-postes vacants a oscillé autour de 2,2 de janvier 2019 à février 2020.

Le Québec affiche le ratio chômeurs-postes vacants le plus bas au pays

Le nombre de postes vacants a diminué dans six provinces en novembre, et les plus fortes baisses ont été enregistrées à Terre-Neuve-et-Labrador (-35,3 % pour s'établir à 5500), au Manitoba (-26,5 %; 20 600) et au Nouveau-Brunswick (-21,8 %; 11 500).

L'Ontario, le Québec et l'Alberta ont enregistré les baisses les plus faibles.

En dépit d'une baisse du nombre de postes vacants (-21 700), le Québec est demeuré la province affichant le ratio chômeurs-postes vacants le plus bas pour un 10e mois consécutif. On y trouve en effet 0,8 personne au chômage pour chaque poste vacant en novembre.