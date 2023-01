Les bouteilles miniatures de Fireball vendues au dépanneur ne contiendraient pas de whisky

Amateurs de Fireball à la cannelle, soyez prévenus : les petites bouteilles de 50 ml pourraient ne pas contenir de whisky, malgré l’étiquette qui affirme le contraire lorsque qu’achetées au dépanneur.

Selon CBS News, la boisson que contiennent les formats miniatures de Fireball serait plutôt une boisson de malt qui se veut similaire au goût du whisky, au grand dam d’Anna Marquez, instigatrice d’une poursuite contre le fabricant de la boisson.

La Sazerac Company est poursuivie pour son étiquette qui porte à confusion. Les clients qui s’attendaient à ce que ces petites bouteilles contiennent du whisky ont commis une erreur facile, ce que le manufacturier voulait, relève la poursuite.

«Lorsque les consommateurs achètent, le produit ailleurs que dans un magasin de liqueurs et de spiritueux [le Fireball] ne contient pas de whisky du tout, même si les étiquettes sont pratiquement les mêmes», peut-on lire par la suite dans l’article de CBS.

De plus, l’inscription «Boisson de malt à saveur naturelle de Whisky et autres arômes» est écrite dans la plus petite police possible, déplore la poursuite.

Sur le site de Fireball, la compagnie explique la différence entre ces produits qui contiennent du whisky et ceux qui contiennent du malt.

«Il existe deux différences entre les étiquettes Fireball Cinnamon versus ‘’Fireball Whisky’’ : les produits avec l’étiquette Fireball ‘’Cinnamon Whisky’’ sont ceux qui contiennent nos produits à base de whisky, peut-on lire sur le site, en anglais. Les produits étiquetés comme étant ‘’Fireball Cinnamon’’, sans le mot Whisky, sont faits à base de malt ou de vin».

La poursuite cherche à défendre tous les consommateurs ayant acheté la boisson de malt dans les États américains suivant : Illinois, Dakota du Nord, Wyoming, Alaska, Arizona, Idaho, Mississippi, Iowa, Caroline du Sud, Kansas, Arkansas et Utah.