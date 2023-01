Longueuil: un ado manque à l’appel depuis deux jours

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent qui manque à l’appel depuis deux jours.

Loick Charlebois-Bruce, 16 ans, a été vu pour la dernière fois mardi vers 19h dans le secteur de Saint-Hubert.

«Il aurait tenu des propos laissant craindre pour sa sécurité», a indiqué le SPAL par voie de communiqué.

L’adolescent mesure 1,70 m (5pi 5po) et pèse 60 kg (132 lb). Il aurait les cheveux noirs et les yeux foncés. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et un pantalon de style «jogging» noir avec ligne blanche.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Loick Charlebois-Bruce est prié de communiquer avec la police en signalant le 911.