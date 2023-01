Plan santé de Christian Dubé : c’est vraiment du n’importe quoi déplore, Denis Cloutier

Le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Denis Cloutier, n’y est pas allé de main de morte en disant que le projet d’Agence Santé Québec du ministre de la Santé est du grand n’importe quoi.

«On pouvait s’attendre à tout de la Coalition avenir Québec (CAQ), mais je pense qu’il n’y a pas grand monde qui croyait voir un gouvernement comme ça à la solde de la haute fonction publique au Québec. C’est vraiment une structure supplémentaire de hauts fonctionnaires qui seront les mêmes personnes du ministère qui vont se retrouver dans cette structure qui sera probablement dans une tour d’ivoire à Québec. Franchement, celle-là nous ne l’avons pas vu venir», a-t-il pesté au micro de Benoît Dutrizac à QUB radio.

Du même élan, M. Cloutier s’est demandé si le ministre Dubé cherche à mettre un pare-feu entre lui et ce qui va mal dans le réseau. «Je ne sais vraiment pas à quoi cela va servir.»

Connaissant le réseau public, M. Cloutier craint que cela prenne de 5 à 10 ans avant de voir une structure fonctionnelle.

«Ils vont s'échanger du pouvoir entre eux. Nous savons que personne ne sera imputable, car leur grande expertise c’est de prendre des décisions dans le réseau de la santé sans qu’il n’y ait personne d’imputable. C'est ça qui nous mène aujourd'hui à dire que ça va mal et on n’est pas capable de redresser, parce que ces gens-là restent dans cette fonction publique-là et prennent encore des mauvaises décisions.»

Ce dernier aurait souhaité que l’approche soit plus opérationnelle.

«M. Dubé parlait d’avoir une gestion locale. Nous sommes aux antipodes de cette théorie en créant l’Agence Santé Québec. On centralise les pouvoirs décisionnels à Québec. Alors, nous les éloignons encore plus des régions en difficultés.»

Sur le terrain, le président estime que des solutions concrètes sont nécessaires pour avoir du personnel pour soigner les gens. Il se questionne comment une structure de hauts fonctionnaire très éloignée de la réalité qui ne connaît pas les besoins de certaines régions pourra changer les choses.

«J’avais déjà mis en doute les connaissances du ministre de la Santé au niveau de la santé. Clairement, il fait trop confiance aux fonctionnaires qui ont eux-mêmes prôné des changements au cours des dernières années qui vont nous placer dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd’hui.»

En guise de conclusion, Denis Cloutier a mentionné que l’hôpital Maisonneuve-Rosemont manque toujours de personnel.

Dans un autre dossier, il mentionne qu’on tarde à accorder le financement nécessaire pour construire un établissement pour la population de l’est-de-Montréal. «L’ancien président-directeur général CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Sylvain Lemieux, qui est dorénavant à la tête du Groupe Sedna, va soumissionner pour construire des mini hôpitaux privés qui seront sûrement construits avant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont»,craint-il.