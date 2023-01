Possibles risques accrus d’AVC à recevoir ces deux vaccins le même jour, selon la FDA

Le fait de recevoir la dose de rappel du vaccin bivalent de Pfizer contre la COVID-19 et le vaccin contre la grippe le même jour pourrait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), selon une petite analyse officielle.

La Food and Drug Administration (FDA) a découvert ce lien préliminaire en parcourant les bases de données sur les blessures liées aux vaccins.

Au début du mois, l'un des systèmes de surveillance des vaccins des États-Unis a signalé une association possible entre le vaccin spécial Omicron de Pfizer et un risque élevé d'accident vasculaire cérébral ischémique chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Les responsables de la FDA qui ont enquêté sur ce lien ont déclaré que la plupart des patients avaient également reçu leur vaccin contre la grippe le même jour, ce qui pourrait être un facteur.

Série d’analyses

La FDA a examiné les données de 4,25 millions de personnes âgées ayant reçu le vaccin de rappel omicron de Pfizer et n'a pas identifié de risque accru d'accident vasculaire cérébral. Le vaccin est donc sans danger.

L'examen par l'agence de la base de données VAERS n'a pas non plus révélé d'augmentation du risque.

La FDA a également contacté des agences sanitaires internationales et Pfizer pour savoir ce qu'ils avaient observé dans leurs données, et le lien avec l'accident vasculaire cérébral n'a pas été corroboré.

Toutefois, les examinateurs de la FDA ont effectué une petite analyse indiquant que les personnes âgées ayant reçu le même jour le vaccin de rappel omicron de Pfizer et un vaccin antigrippal à forte dose, ou avec adjuvant, pouvaient présenter un risque accru d'accident vasculaire cérébral.

Un cocktail vanté

Des millions d'Américains ont reçu les deux vaccins en même temps cet hiver, à la suite d'une importante campagne de santé publique menée par la Maison-Blanche.

En septembre, le Dr Ashish Jha, coordinateur de la réponse COVID à la Maison-Blanche, a déclaré : «Je crois que c'est pour cela que Dieu nous a donné deux bras - un pour le vaccin contre la grippe et l'autre pour le vaccin COVID».

Des résultats à confirmer

La FDA a lancé une étude de plus grande envergure afin d'examiner les problèmes de sécurité potentiels découlant de la vaccination simultanée contre la COVID et la grippe.

Les résultats aideront l'agence à décider si elle doit maintenir sa recommandation de faire les deux vaccins en même temps l'hiver prochain.

Pour l'instant, les responsables de la santé recommandent toujours aux gens de se faire vacciner en même temps, car le fait d'être infecté par la grippe ou la COVID-19 augmente également le risque d'accident vasculaire cérébral.

Le lien possible entre les injections et les accidents vasculaires cérébraux a été découvert dans le cadre d'une étude indépendante de la FDA sur le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer.

Les résultats ont été présentés jeudi lors d'une réunion d'experts extérieurs qui conseillent la FDA sur la politique en matière de vaccins.