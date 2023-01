Priorités du ministre de l’Éducation: un accès plus rapide aux diplômes d’enseignement

Le ministre de l’Éducation veut mettre en place une voie rapide vers le brevet d’enseignement pour atténuer rapidement la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur, a-t-il annoncé jeudi matin.

Cette voie rapide permettrait d’obtenir un diplôme plus rapidement que la maîtrise qualifiante de 60 crédits, permettant notamment aux titulaires d’un baccalauréat d’être légalement qualifiés pour devenir enseignantes ou enseignants agréés.

Dans sa liste de priorités, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a également indiqué son intention de revaloriser le français, de poursuivre la rénovation et la construction d’école et d’ajouter des «aides à la classe», pour soutenir les enseignants dans leur rôle.

«Le français est une priorité gouvernementale et c’est pourquoi le Ministère travaillera à trouver des pistes de solutions pour freiner le déclin du français écrit. Il est impératif d’arrêter les effets négatifs de la pandémie», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Pour suivre son objectif de diplômer 30 000 étudiants et lutter contre le décrochage scolaire, le gouvernement prévoit également investir dans la formation professionnelle pour la rendre plus attrayante, en bonifiant l’offre de programmes et en valorisant le diplôme de formation professionnelle.

Il prévoit également étendre les projets particuliers au plus grand nombre d’écoles secondaires publiques possible pour augmenter le sentiment d’appartenance et la motivation des élèves.

Au passage, le ministre a indiqué qu’il entend moderniser le réseau scolaire afin d’augmenter la communication et le partage de données fiables «pour que soient prises les meilleures décisions possible», peut-on lire dans le communiqué.