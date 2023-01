Quatre cas de tuberculose diagnostiqués sur la Côte-Nord depuis le début de l'année

Quatre cas de tuberculose ont été diagnostiqués sur la Côte-Nord depuis le début de l'année, et la direction de la santé publique de la Côte-Nord veut freiner l’éclosion de cette maladie qui a débuté en 2019, juste avant la pandémie de COVID-19.

Depuis 4 ans, une vingtaine de cas de tuberculose ont été enregistrés sur la Côte-Nord.

Cette maladie, possiblement mortelle, s’attaque aux poumons et se transmet par l’exposition à des microgouttelettes provenant d’une personne atteinte.

Pour freiner la propagation, des enquêtes épidémiologiques sont en cours, notamment dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, où 2 cas ont été diagnostiqués.

L’objectif principal vise à identifier les individus qui ont eu des contacts avec des personnes infectées et qui peuvent être atteints sans avoir de symptômes. La direction de la santé publique cherche aussi à traiter les patients atteints par la forme active de la maladie. Les symptômes de la tuberculose sont la fatigue, la fièvre, une perte d’appétit et la toux, souvent accompagnée de crachat avec des trace de sang.

«À date, nous n’avons pas eu de décès dans nos quatre cas qu’on a eus cette année. C’est sûr que notre objectif est de se retrouver dans une situation où on aurait moins de cas de tuberculose active. Et pour avoir moins de cas dans le futur, il faudrait que les contacts soient évalués, que les gens acceptent les tests de dépistage de l’infection et que les gens acceptent les traitements qui sont efficaces», a indiqué le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun.

Les cas de tuberculose sont relativement peu fréquents au Québec.

Au cours des 4 dernières années, le nombre de cas diagnostiqués a varié entre 236 et 293.

Par contre, la maladie est très répandue sur la planète. En 2020, 9,9 millions de personnes ont développé la maladie et 1,3 million en sont mortes. De plus, 95 % des nouveaux cas se trouvent dans des pays en voie de développement.

Depuis 30 ans, l’Organisation mondiale de la santé considère qu’il s’agit d’une urgence mondiale de santé publique.



Nombre de cas de tuberculose:

2022: Côte-Nord =2 Province de Québec = 281

2021: Côte-Nord = 2 Province de Québec = 236

2020: Côte-Nord = 7 Province de Québec = 241

2019: Côte-Nord = 5 Province de Québec = 293