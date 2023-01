Tempête de neige: le pire est passé à Québec

La majeure partie de la tempête de neige qui devait frapper la région de Québec jeudi est passée au courant de la nuit, laissant un total de 11 centimètres de neige à l’aéroport Jean-Lesage.

Certains secteurs plus montagneux de la région peuvent toutefois observer une accumulation un peu plus importante. Néanmoins, il ne reste plus que 2 à 4 centimètres de neige à tomber d’ici la fin de la journée, indique Dominic Martel, météorologue d’Environnement Canada.

Des rafales de 70 km/h en matinée, jumelées à de la neige légère, risquent de causer de la poudrerie par endroits. La visibilité pourrait être presque nulle dans les secteurs longeant le fleuve Saint-Laurent, précise M. Martel.

Quelques accidents matériels et sorties de route sont d’ailleurs survenus sur le territoire, mais on ne déplorait aucune collision majeure au moment d’écrire ces lignes.

La météo devrait s'adoucir au courant de l’après-midi, tout comme le mercure. On affichait -19°C avec le refroidissement éolien en matinée, une donnée qui grimpera à -8°C après le dîner.