Un chef du groupe État islamique tué dans un raid américain en Somalie

Un chef du groupe État islamique, identifié comme Bilal al-Sudani, et « environ dix personnes » liées à l’organisation terroriste ont été tués mercredi dans un raid américain en Somalie, a fait savoir jeudi l’exécutif américain.

« Al-Sudani se chargeait d’encourager la présence croissante du groupe État islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde, y compris en Afghanistan », a commenté dans un communiqué le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Cette opération préparée depuis « plusieurs mois » n’a fait de victime ni dans la population civile ni parmi les militaires américains, a précisé une haute responsable de la Maison-Blanche lors d’un entretien avec des journalistes.

La haute responsable, qui n’a pas souhaité être identifiée, a déclaré que le raid avait été précédé de « répétitions intensives » des forces américaines, sur des sites « spécifiquement construits » pour imiter le terrain où il a eu lieu, une caverne dans les montagnes du nord de la Somalie.

« Nous étions prêts à capturer al-Sudani », a-t-elle assuré.

Joe « Biden a dit très clairement que nous étions décidés à trouver et à éliminer toutes les menaces terroristes contre les États-Unis et contre le peuple américain, où qu’elles soient, même dans les endroits les plus reculés », a affirmé un autre responsable de la Maison-Blanche.

En août dernier, le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, avait été tué sur son balcon en Afghanistan par une frappe de drone américain.