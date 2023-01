Un jeune homme au parcours inspirant

Un jeune homme de 21 ans de Québec a un parcours très inspirant. Débordant d’ambition, Benjamin Ouellet ne laissera rien l’empêcher d’aller au bout de ses rêves, surtout pas le fait d'être non voyant.

« C’est flou comme vision. Je vois les lumières, les ombres, les couleurs. »

L'étudiant au Collège radio télévision de Québec (CRTQ) souhaite devenir animateur de radio. Il vient de terminer un stage au FM 102,1 aux côtés de Yannick Marceau.

« C'est un projet qui me motive parce qu’il n’y en a pas au Québec vraiment présentement des personnes qui vivent avec la situation que je vis et qui veulent travailler en communication. Donc c’est ouvrir une voie, non seulement pour moi, mais également pour l’avenir. Démontrer que tout est possible. »

Il n'a suffit que de quelques petits ajustements pour lui permettre de se débrouiller seul.

« On met des adaptations en braille sur la console pour que je puisse faire de la mise en ondes », a-t-il expliqué. « J’ai une plage braille qui me permet de lire, mais souvent je trouve que ça me ralentit en ondes, donc j’aime mieux retenir les statistiques par cœur et quand je vais arriver en ondes je vais vraiment y aller au feeling. »

Ses collègues sont impressionnés par sa détermination et son talent.

« Il faut dire qu’il a obtenu son stage, pas en raison du fait de sa cécité, mais il a obtenu son stage parce que c’était un de mes meilleurs, c’était un de mes plus performants. Ce qui ressort de Benjamin, souvent c’est sa détermination », a souligné l’animateur Yannick Marceau.

« De voir à quel point il n’y a pas d'obstacles pour lui, je trouve que c’est une belle leçon pour bien des gens en général dans la vie », a ajouté la directrice adjointe à la programmation, Véronique Bergeron.

Percer dans le monde des médias n'est pas le premier rêve audacieux de Benjamin. Le jeune homme est aussi un athlète paralympique. Il court le 800 mètres, le 1500 mètres et le 5 kilomètres.

« Un message que je voudrais envoyer c’est de croire en ses rêves. Je pense que c’est la chose la plus importante », a conclu Benjamin, qui devrait graduer du CRTQ au printemps prochain.

- Avec les informations d'Andrée Martin, TVA Nouvelles