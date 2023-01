Un nouveau commandant à Bagotville malgré une controverse

La 3e Escadre de la base militaire de Bagotville, au Lac-Saint-Jean, a un nouveau commandant et la cérémonie de passation des pouvoirs qui devait se tenir en août s’est déroulée jeudi matin sur le fond de controverse.

Le colonel Colin Marks succède à Normand Gagné. Le nouveau commandant a récemment été blâmé et suspendu par l'Aviation royale canadienne pour ne pas être intervenu auprès d'un groupe de pilote de chasse qui avait attribué un surnom homophobe à un autre pilote.

Celui qui a débuté sa carrière à Bagotville a accepté de commenter brièvement les événements survenus en juin dernier lors d'un rassemblement à Cold Lake en Alberta.

«On fait tous des fautes, mais c'est comment que l'on réagit à ça le plus important», a indiqué le colonel Colin Marks.

Il a reconnu son erreur et en tire des leçons. «On regarde vers l'avenir et on va travailler avec tous nos partenaires, notamment des aviseurs, pour nous aider à créer un environnement positif où nos membres pourront vraiment maximiser leur potentiel», a-t-il ajouté.

S'assurer du bien-être et de la sécurité des membres des Forces armées est d'ailleurs le premier conseil que lui a donné son prédécesseur, Normand Gagné.

Il prend sa retraite après 41 ans de service au sein des Forces armées canadiennes, dont trois comme commandant de la 3e Escadre de Bagotville. «Si l’on prend soin de notre personnel, les choses vont bien se passer», a affirmé M. Gagné.

Le nouveau commandant est conscient de la charge de travail qui l'attend. Le remplacement des CF-18 par les F-35 nécessitera des investissements importants sur la base militaire de Bagotville.