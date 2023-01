Un rêve pour deux jeunes skieurs de Québec

L’organisme Skibec a présenté les deux athlètes de la région de Québec qui ont été choisis pour représenter la province en ski alpin aux prochains Jeux du Canada, jeudi matin, au Centre de ski le Relais.

Louis-Thomas Cantin a obtenu sa qualification en terminant quatrième lors d’une compétition provinciale qui s’est tenue au début du mois, au Mont Édouard, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Il s’agit d’un bel exploit pour le jeune skieur de Lac-Beauport, qui a joint l’élite du ski alpin il y a deux ans seulement.

« Déjà, c’était mon défi d’entrer dans Skibec et c’est déjà un défi atteint. Mon deuxième défi c’était d’aller aux Jeux du Canada et c’est un deuxième défi atteint aussi », a affirmé le jeune homme.

Après avoir elle aussi terminé quatrième lors de la même compétition, Marie-Jeanne Cazes pourra également réaliser ce rêve.

« Ça représente vraiment une grosse affaire pour moi, parce que depuis le début de l’année, de la saison, on parle de ça les Jeux du Canada et on s’entraîne pour ça. En faire partie, de représenter mon équipe là-bas, ma province, mon école l’Académie Saint-Louis, l’Arsenal, ça me fait vraiment plaisir », a mentionné la jeune athlète.

Louis-Thomas et Marie-Jeanne font partie des 14 skieurs (7 garçons, 7 filles) de 14 et 15 ans qui ont été sélectionnés pour représenter le Québec lors des Jeux du Canada. Il s’agit de la compétition la plus importante à laquelle ils peuvent participer.

« Ça représente une grande fierté pour eux parce que je pense qu’ils mettent beaucoup d’efforts, autant en entraînement physique, en ski, depuis plusieurs années. Donc, pour eux, ce sont des efforts qui sont récompensés », souligne leur entraîneuse, Élissa Algora.

Skibec a également profité de l’occasion pour présenter son équipe complète qui sera composée d’un nombre record de 19 athlètes de la région cette année.

« Ce que j’espère avant tout c’est que ces jeunes-là ils s’épanouissent dans le ski, que vraiment ils prennent plaisir à faire du ski et qu’ils développent vraiment de bonnes habiletés qui vont faire d’eux de meilleurs skieurs, ça c’est la première des choses. Ensuite, ce qu’on vise avec cette équipe-là, c’est vraiment viser l’élite, donc faire d’eux les meilleurs skieurs au début du Québec [...] Ensuite ils vont peut-être pouvoir arriver à l’équipe canadienne de ski alpin », a expliqué l’entraîneur-chef du groupe U18, Hugo Lemay.

Les Jeux du Canada se tiendront du 18 février au 5 mars 2023, à l’Île-du-Prince-Édouard.

« J’aimerais remporter une médaille. Revenir avec une médaille chez moi, ça serait pas mal ça mon objectif », a conclu Louis-Thomas Cantin.

- Avec les information d'Élie Duquet, TVA Nouvelles