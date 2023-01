Voici les 5 meilleures cartes de crédit pour transférer votre solde

L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont grandement contribué à augmenter le niveau d’endettement des Québécois.

Cette hausse du coût de la vie a fait en sorte que plusieurs ménages ont changé leur façon d’utiliser le crédit, et ont eu recours plus souvent à la carte de crédit.

Lorsqu’une personne se retrouve avec un solde impayé sur plusieurs cartes de crédit, les taux d’intérêt de celles-ci, souvent à un taux annuel de 20 à 23%, peuvent faire en sorte que les dettes grossissent rapidement.

Il est alors temps de penser à consolider ses dettes.

Attention, toutefois, il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard avant de penser à la consolidation de dette.

«Si on attend trop tard et que votre cote de crédit n’est plus bonne, vous ne serez pas approuvés pour faire une consolidation de dette», prévient Julien Brault, cofondateur et PDG de Hardbacon.

La marge de crédit et la marge de crédit hypothécaire, avec leurs taux d’intérêt généralement bas, demeurent une option de choix pour la consolidation de dette.

Mais avec leurs promotions sur les transferts de solde, offrant parfois 0% d’intérêt pendant plusieurs mois, certaines cartes de crédit peuvent être une alternative intéressante.

«L’idée, c’est que si on est capable de payer moins de frais, moins d’intérêts, on peut rembourser la dette plus rapidement», explique M. Brault.

Voici 5 cartes de crédit intéressantes pour les transferts de solde :

1. Visa minima Scotia

Cette carte est intéressante en raison de l’offre spéciale présentement en vigueur.

Le taux d’intérêt pour les transferts de solde est de 0% pour les six premiers mois et il n’y a pas de frais annuels la première année.

Une fois l’offre spéciale terminée, le taux d’intérêt passe à 12,99% et des frais annuels de 29$ sont facturés.

2. Sélecte CIBC Visa

Avec une offre de bienvenue qui permet d’obtenir un taux d’intérêt de 0% pendant un maximum de 10 mois, mais des frais de virement de 1%, cette carte peut être intéressante pour ceux qui pensent rembourser leurs dettes en moins d’un an.

Le taux d’intérêt passe ensuite à 13,99%.

L’offre de bienvenue de cette carte comprend aussi un remboursement des frais annuels de 29$ la première année.

3. Mastercard BMO à taux préférentiel

Cette carte de crédit est elle aussi assortie d’une offre de bienvenue intéressante.

Le taux d’intérêt pour les transferts de solde est de 0,99% pendant 9 mois, mais des frais de transfert de 2% s’appliquent.

Les frais annuels de 20$ sont aussi remboursés la première année.

4. Mastercard BMO Remises

L’offre de bienvenue de cette carte la rend aussi intéressante puisqu’elle propose un taux d’intérêt de 0,99% sur les transferts de solde pendant neuf mois, avec des frais de transfert de solde de 2%.

Il faut toutefois s’assurer de rembourser rapidement son solde, puisque le taux d’intérêt passe à 20,99% à la fin de la promotion.

Il est à noter que cette carte de crédit est sans frais annuels.

5. Flexi Visa Desjardins

Cette carte de crédit peut être une bonne option pour les personnes qui savent déjà qu’elles mettront plus d’un an à rembourser leurs dettes puisque son taux régulier est parmi les plus bas, soit 10,9%.

La carte est aussi sans frais annuels.