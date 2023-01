«Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre un risque pour sauver un animal»

Le verdict prononcé au procès de cet agronome qui a tué un motocycliste en voulant sauver des canards alors qu’il circulait sur la route 345 dans Lanaudière provoque de nombreuses réactions dans le public.

Éric Rondeau était accusé de conduite dangereuse causant la mort. Le 22 juillet 2019, à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière, il a causé une violente collision en bifurquant dans la voie inverse.

L’accusé a tenté de convaincre le jury qu’il s’agit d’un accident, qu’il s’est retrouvé dans la voie inverse «par erreur». Il ne voulait que frôler la ligne médiane, a-t-il témoigné.

En reconnaissant Éric Rondeau coupable, le jury adhère ainsi plutôt à la théorie de la Couronne, voulant qu’il ait fait une manœuvre dangereuse en contournant les canards.

Le verdict de culpabilité fait énormément réagir dans la population.

De nombreuses personnes jugent que l’homme n’a pas voulu faire de mal et a simplement tenté de sauver des animaux de bon cœur. D’autres jugent qu’il aurait dû s’arrêter, ou simplement les écraser.

Certains internautes considèrent que le motocycliste roulait trop vite à l’approche d’une courbe.

Voici les commentaires de nos internautes.

«Qu'il s'est arrêté pour ne pas les frapper c'est ok, mais qu'il soit reparti et changé de voie surtout dans une courbe, pour les contourner, fait preuve d'une grande imprudence et de négligence...» - Jacques

«Prochaine fois, écrase tout ce qui est dans le chemin. Chiens, chat, canards, personnes, tout le kit», écrit avec sarcasme Nicolas.

«Bonne décision! Il n’avait pas d'affaire à gauche dans une courbe en plus � pas fort sont affaire...» - Michel

«C’est triste! C’est juste un malheureux accident de quelqu’un qui aime les animaux! J’espère que la sentence ne sera pas trop sévère» - Jessika

«Bonne décision. C'était ok de s'arrêter, mais extrêmement dangereux de traverser une ligne double dans une courbe» - Patricia

«Une grave erreur de jugement oui, qui prend malheureusement des proportions immenses et qui aura gâché la vie à plusieurs personnes... D'un autre côté, on s'entête à fesser sur un gars qui a juste voulu "bien faire", sans mauvaises intentions cette journée-là, pendant que d'autres crimes bien plus crapuleux restent impunis... ou s'en sortent avec des absolutions... ou sont jugés criminellement non-responsables» - Marie-Ève

«Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre un risque pour sauver un animal» - Mathieu

«Je crois que malheureusement même s'il était resté dans sa voie, le résultat aurait été le même. L'inexpérience du motocycliste combiné avec la vitesse lorsqu'il a pris la courbe il serait allé chercher le camion pareil» - Sylvie

«Prochaine fois, tu restes dans ta ligne pis tu attends ou tu frappes les pauvres canards... dans la vidéo on voit clairement qu’y’a dépasser sur l’autre voie, pas juste la petite ligne», - Myriame

«Le gars est arrivé beaucoup trop vite dans la courbe, mais le pick-up reste coupable de ce qu’il a fait», - Samuel