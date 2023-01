Cette semaine à l’international: dépendant dès l’âge de 11 ans, facture d’électricité qui triple et enlèvement de masse

Pas le temps de suivre l’actualité internationale durant la semaine? Pas de problème, on s’en est chargé pour vous. Des gros dossiers aux histoires insolites de la semaine, voici une rapide revue de ce que vous n’avez pas lu.

FRANCE – Travailler de nuit pour sauver sa petite entreprise

Une femme de Dinan, dans l’Ouest de la France, a mis les bouchées doubles pour sauver sa petite entreprise de pressage de vêtements dont la facture d’électricité a triplé en l’espace de quelques mois.

Propriétaire de Dinan pressing depuis plus de six ans, Valérie Auffray n’a pas eu d’autre choix que de travailler de nuit, pour faire rouler ses trois sèche-linges au moment où le tarif d’électricité est le plus bas, a rapporté le média France-Ouest.

Entre novembre 2022 et janvier, sa facture serait ainsi passée de 1000 euros (1452$ canadiens) à 3000 euros (4356$) par mois.

Mais malgré ses efforts, la propriétaire a été obligée d’augmenter ses prix, et craint que cela ne soit pas suffisant pour éviter de devoir mettre la clef dans la porte.

«Je ne vais pas tenir», a-t-elle confié au média français, à bout après plusieurs mois difficiles.

INDE – Problème de drogue dès l'âge de 11 ans

L’Inde est aux prises avec un important problème de consommation chez ses jeunes élèves, qui vont jusqu’à consommer de la colle, des baumes et des blanchisseurs pour ressentir un buzz, et ce, dès l’âge de 11 ans, a rapporté le Deccan Chronicle mardi.

Dans les écoles privées, des élèves parviennent à mettre la main sur des bonbons et des chocolats drogués qui passent incognito dans l’enceinte scolaire. D’autres reniflent du pétrole sur un bout de chiffon.

Selon les enseignants de ces écoles publiques, la santé mentale des élèves serait affectée par les problèmes financiers familiaux, les traumas, l’ennui et la solitude.

NOUVELLE-ZÉLANDE – Leur chien d’assistance leur empêche de trouver une maison

Une mère monoparentale de Christchurch, une ville de l’île Sud de la Nouvelle-Zélande, qui cherchait désespérément un logement pour elle et son fils autiste n’a cessé d’essuyer des refus à cause de son chien d’assistance, un labrador nommé Rhys.

En décembre, Belinda James a été forcée de déménager en apprenant que la maison qu’elle occupait en location allait être vendue. Le hic, c’est que malgré une loi mise en place en mai 2022 pour empêcher la discrimination en lien avec un chien d’assistance, 80% de ses applications ont tourné en refus, a estimé la femme lundi selon le Dominion Post.

In extremis à 10 jours de son déménagement, elle est parvenue à trouver un logement, mais souhaitait conscientiser les propriétaires pour leur rappeler que les chiens d’assistance sont essentiels, et sont entraînés en conséquence.

BURKINA FASO – Plus de 50 femmes kidnappées

Une cinquantaine de femmes ont été enlevées par des militants islamistes à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, cette semaine.

Au total, deux groupes de femmes de différents villages ont été capturés pendant qu’elles cueillaient des fruits sauvages, en raison de pénuries causées par des blocages, a rapporté The Week.

Il s’agissait d’un premier enlèvement de masse depuis que les insurrections de groupes djihadistes se sont étendues au Burkina Faso en 2015. Dans les derniers mois, des milliers de personnes ont été tuées dans un conflit dévastateur pour l’agriculture locale.

ALLEMAGNE – Déguisé en réfugié syrien pour commettre des actes terroristes

Un soldat allemand a été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir organisé des attaques en se faisant passer pour un réfugier syrien dans l’espoir vraisemblable que ses gestes soient blâmés sur les migrants, a rapporté le Deutsche Welle.

Franco A., que le média n’a pas pu identifier en raison des lois allemandes, aurait planifié d’attaquer des politiciens ainsi que des groupes anti-racistes bien connus.

L’homme de 33 ans s’était déjà approprié des fusils, plus de 1000 munitions et des explosifs qu’il aurait volés à l’armée allemande. Durant 15 mois, l’Allemand se serait également fait passer illégalement pour un réfugié syrien à Bavière, dans le sud-est de l’Allemagne.

Lors de l’enquête, les agents auraient trouvé des évidences de son idéologie d’extrême droite. Il a été accusé de préparation d'un acte subversif grave.