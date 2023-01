Du soleil vendredi en attendant la neige pour le week-end

Après la tempête de neige qui s’est abattue sur le Québec, le temps ensoleillé de ce vendredi fera assurément du bien à bien du monde, même si une autre bordée de neige de moindre envergure s’en vient pour la fin du week-end.

Mais le temps généralement ensoleillé sera accompagné par des températures plus froides, notamment dans le sud de la province où le mercure affichera -7°C au thermomètre à Montréal et ses environs avec un refroidissement éolien de -12°C en soirée.

À Québec et les secteurs de l’Estrie et de la Beauce, c’est sensiblement le même scénario qui est prévu par Environnement Canada qui anticipe un rapide ennuagement en soirée avec de possibles averses de neige.

Pour les secteurs de l’est du Québec, le ciel sera variable avec une alternance de soleil et de nuages, mais le temps sera plus frisquet, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Samedi, le temps sera globalement nuageux avec de la neige intermittente par endroits et le mercure qui va remonter, mais un autre système dépressionnaire déferlera sur le Québec avec une autre bordée de neige qui laisser au sol une dizaine de centimètres d’accumulations.