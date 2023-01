Le magasin Archambault de la rue Berri ferme ses portes

Le célèbre magasin Archambault situé à l'angle des rues Berri et Sainte-Catherine Est, à Montréal, fermera de façon définitive l'été prochain.

L’entreprise, qui en a fait l’annonce à ses employés vendredi, indique qu’elle ne pouvait plus ignorer les perspectives commerciales qui étaient de moins en moins favorables à la Place Émilie-Gamelin.

«Les vastes chantiers de construction qui se multiplient dans le secteur ont des impacts majeurs qui doivent être pris en compte pour évaluer l'avenir d'un commerce de détail ayant pignon sur rue», a-t-on indiqué dans un communiqué.

Le Groupe Archambault estime que les habitudes des consommateurs ont changé et que ce n’est plus possible d’assurer des opérations rentables, malgré des investissements réalisés ces dernières années.

Une trentaine d’employés se retrouveront sans travail, a indiqué le syndicat, qui se désole de cette fermeture.

Quel avenir pour l’enseigne d’Archambault ?

L’entreprise a précisé qu’elle n’allait pas demander que la mythique enseigne du magasin soit retirée lors de la fermeture de la succursale.

Rappelons que ce symbole important du patrimoine urbain montréalais avait été retiré en 2018 avant d’être réinstallé devant la pression populaire.

Québecor, qui était devenu propriétaire de l’immeuble à l’époque, était aussi devenu propriétaire de ce panneau emblématique et avait garanti qu’il allait assurer sa préservation.

Le commerce qui a vu le jour en 1896 demeurera ouvert jusqu'au 30 juin prochain.