Le taux d’inoccupation des logements chute drastiquement sur la Côte-Nord

De moins en moins de logements locatifs sont accessibles sur la Côte-Nord depuis un an selon des données qui indiquent que les taux d'inoccupations ont fondu comme neige au soleil.

Selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation s’est fixé à 0,5% à Baie-Comeau en 2022, alors qu’il était de 3,8% il y a un an.

Cette dégringolade est aussi observée à Sept-Îles, où le taux est passé de 4,1 à 1,4% pendant cette même période.

Ces données ne surprennent pas la Cité des Bâtisseurs. Pour l’organisme communautaire, le gouvernement doit améliorer les programmes de financement des immeubles sociaux parce que le privé ne pourra pas répondre à la demande.

La ville de Baie-Comeau a d’ailleurs commandé une étude pour connaitre le portrait exact de son parc immobilier. La firme Altus a révélé qu’il manque actuellement entre 280 et 600 unités de logements sur le territoire municipal. Et les nouveaux arrivants exigent entre autres des maisons de ville, des logis au goût du jour et plus écoresponsables. La majorité du parc date d’avant 1980 selon la directrice du Service de développement économique, Marie-Josée Paradis.

Pour la prochaine année, la ville de Baie-Comeau s’est donné comme priorité d’attirer des promoteurs privés pour construire des logements. Des terrains ont été ciblés sur tout le territoire.

Le service de développement économique se penchera aussi sur des solutions pour loger les travailleurs temporaires d’Hydro-Québec et sur de nouvelles résidences pour accueillir les étudiants du cégep.