Manifestation devant le caucus de la CAQ: des enseignants réclament plus de spécialistes

Des dizaines d’enseignants ont manifesté vendredi matin devant le caucus de la CAQ qui se tient à Laval.

Ils étaient près d’une centaine de membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) à exprimer leur mécontentement quant aux propositions du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour améliorer le réseau de l’éducation.

Ces derniers sont réticents quant à l’idée d’ajouter des aides-enseignants par les classes. Un rôle qui pourrait être assumé par des techniciennes en services de garde. Les enseignants rappellent qu’il faut embaucher davantage de spécialistes, comme des orthophonistes.

«Lors de la rentrée parlementaire, on leur avait laissé entendre [aux députés] que s’ils souhaitaient faire de l’éducation une réelle priorité et s’ils voulaient vraiment changer les choses, il faudrait d’abord et avant tout que les conditions de travail et d’exercice des profs s’améliorent et que, pour ça, ils ont un rôle à jouer dans le dépôt des propositions patronales qui seraient faites», a indiqué Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

La femme à la tête de la FAE s’indigne puisqu’elle croit que les propositions du ministre de l’Éducation amèneront des alourdissements de tâches aux enseignements et des limites à leur autonome professionnelle.

«Ce qu’on est venu faire aujourd’hui, c’est leur rappeler qu’ils ont des devoirs et que présentement, ils sont en situation d’échec», a-t-elle conclu.