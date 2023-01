Mick Jagger lance une ligne d'harmonicas

Mick Jagger a annoncé le lancement de sa ligne d'harmonicas.

Dans une déclaration obtenue par NME, le leader des Rolling Stones a révélé qu'il s'était associé à Lee Oskar et Whynow Music pour créer une ligne d'harmonicas en édition limitée. Qualifiant le projet de «nouvelle fantastique», il a commenté : «J'espère que certains d'entre eux tomberont entre les mains de jeunes harmonicistes qui se révéleront être les légendes du futur.»

Le musicien a créé des harmonicas en dix clés différentes, chaque instrument coûtant 49,99 £ (environ 82 $ canadiens). 2.500 unités seront produites au total.

Abordant sa propre expérience avec l'instrument, Mick Jagger a révélé : «J'ai commencé à apprendre l'harmonica après avoir entendu les grands du blues tels que Little Walter et Sonny Boy Williamson. Depuis lors, j'ai joué de l'harmonica sur tant de morceaux et à d'innombrables concerts au fil des ans.»

Son collaborateur Lee Oskar a déclaré qu'il était « ravi » de travailler avec le chanteur.

«Quand j'ai commencé Lee Oskar Harmonicas avec Tombo en 1983, c'était mon rêve de créer des harmonicas qui dépasseraient non seulement mes standards, mais seraient également adoptés par d'autres professionnels de la musique », peut-on lire dans sa déclaration. Le musicien de 79 ans a ajouté : « C'est un rêve devenu réalité que quelqu'un ayant le succès et le niveau artistique de Mick Jagger choisisse notre système d'harmonica. Je suis honoré de faire partie de cette collaboration très spéciale.»

La gamme d'harmonicas de Mick Jagger est disponible et les instruments seront expédiés le 8 février.