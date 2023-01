Minerai de fer Québec: production record de 3 millions de tonnes de fer

L’entreprise minière Minerai de fer Québec a enregistré une production record à son dernier trimestre avec 3 millions de tonnes de fer, pendant que ses dirigeants travaillent activement à mettre en branle un projet évalué à près d’un demi-milliard de dollars.

L’entreprise, qui emploie près de 1000 personnes à sa mine de Fermont a connu une progression phénoménale au cours des 5 dernières années et a réussi à doubler sa production de minerai de fer.

Dans son dernier bilan trimestriel, Champion Iron, actionnaire de Minerai de fer Québec, a annoncé avoir atteint au cours des derniers mois la capacité commerciale de sa phase 2.

Avec une production annuelle totale qui atteint 15 millions de tonnes, un jalon important a été complété par Minerai de fer Québec.

Champion Iron a annoncé des conclusions positives d’une étude de faisabilité d’un projet visant la production d’un minerai de fer de grande pureté à 69 %.

On connaît maintenant l’ampleur du projet: il est évalué à 470 millions $ et sa construction durerait 30 mois.

10 millions $ seront investi en 2023 pour l’ingénierie détaillée associée à ce projet. La production de minerai de fer de haute pureté est destinée aux aciéristes qui utilisent des technologies moins polluantes, dont des fours à arc électrique.

«C’est un projet qui vise à être carboneutre, a indiqué la chef des affaires publiques de Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois. Pour nous, c’est une belle étape qui est franchie. On va poursuivre le développement de ce projet dans les prochains mois. Ce que ça va permettre de faire, c’est de renforcer le rôle critique et stratégique du minerai de fer de haute pureté dans la décarbonation de l’industrie de l’acier.»

Champion Iron indique que ce projet est conditionnel à l’obtention d’une capacité énergétique supplémentaire et qu’il pourrait engendrer des travaux à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire de Sept-Îles où des convoyeurs supplémentaires et des modifications aux tours de transfert existantes seraient requis.

Toujours à Sept-Îles, la société minière prévoit compléter ce printemps l’étude de faisabilité visant la remise en service de la vielle usine de boulette de Cliffs, fermée il y a 10 ans.

Champion Iron a acheté l’usine le printemps dernier au coût de 2,5 millions $ et développe ce projet en collaboration avec un aciériste.