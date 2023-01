Pêche Blanche: départ tranquille à l’Anse-à-Benjamin

L’embarquement pour les amateurs de pêche blanche a débuté vendredi midi à l'Anse-à-Benjamin, à Saguenay, mais à peine 20 % des locataires d'emplacement ont pu installer leurs cabanes.

Quelques chanceux comme Jean-Paul peuvent enfin installer leur cabane sur la Baie.

«Je suis fébrile, c’est vrai là! À 85 ans, je me trouve chanceux!», a-t-il confié.

«On est au paradis à partir d’aujourd’hui!», s’est exclamé un autre pêcheur.

Pour être jugée sécuritaire, la glace doit avoir une épaisseur de minimum 12 pouces pour embarquer les cabanes de catégorie A. Seulement 10 à 20 % des adeptes ont reçu le feu vert hier soir pour installer leurs cabanes aujourd’hui.

«Habituellement, c’est environ 80 % du village où on est capable de commencer l’embarquement. Catégorie A, c’est les cabanes qui peuvent embarquer avec une glace effective de 12 pouces. On sait qu’il y a des personnes qui vont embarquer de 12 jusqu’à 18 pouces. Il y a certains secteurs encore où on a du 10 et demi, c’est pour ça qu’on doit attendre encore que la glace épaississe avant de pouvoir faire un embarquement complet», a expliqué Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature.

M. Galbrand rappelle que ses mesures visent à protéger les utilisateurs afin de permettre à l’activité de se dérouler dans un environnement sécuritaire.

Patience

Les prochaines mesures sont prévues mardi. D’autres adeptes pourront à leur tour débuter la saison.

«On va pouvoir mettre à jour la carte en espérant qu’il y ait beaucoup plus d’ouvertures, mais on est assez confiants», a-t-il poursuivi.

Les pêcheurs du village sur glace de grande baie devraient être les prochains.

«Il annonce quand même assez froid d’ici là donc on espère pouvoir ouvrir beaucoup plus de zones et même peut-être avoir des catégories B et C», a souhaité M. Galbrand.

Heureusement pour les pêcheurs, le froid devrait être de la partie la semaine prochaine, ce qui devrait aider la glace à gagner quelques pouces d'épaisseur.