Un club de motoneige interpelle ceux qui font du hors-piste

Des clubs de motoneige du Bas-Saint-Laurent exhortent leurs membres qui circulent hors des sentiers balisés à faire preuve de civisme.

Le Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent a déploré la situation dans une publication Facebook et l’a qualifiée de problème «majeur». L’organisation indique que près de 300 acres de blé d’hiver ont été semés près d’un sentier à Saint-Anaclet-de-Lessard, un petit village situé à une quinzaine de minutes de route de Rimouski. Chaque passage détruit les semences, causant des pertes financières importantes pour les propriétaires de terres agricoles.

«Voulez-vous conserver ce sentier entre Sainte-Luce et Saint-Anaclet?», a demandé le club à ses internautes. L’organisme souhaite à tout prix éviter qu’une fermeture permanente des lieux survienne en raison du grabuge causé par quelques fautifs.

« Pas de propriétaires fonciers, pas de motoneige!, a illustré le président du Club, Denis Langevin. C’est un sentier majeur. On a investi beaucoup de temps, de bénévoles, de l’argent, et on veut conserver nos droits de passage. C’est simplement un respect pour nos voisins. »

Les services de police de partout au Québec réaliseront d’ailleurs une opération nationale concertée ciblant les motoneigistes, cette fin de semaine.

Les agents réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers ou encore à leur croisement avec un chemin public. La conformité de l’arrimage des équipements sera entre autres vérifiée.

«On va intensifier nos interventions, a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. Ce qu’on va surveiller, c’est la vitesse, le port du casque. On va également vérifier la documentation qui est obligatoire d’avoir avec soi ».

Une campagne de sensibilisation sera aussi déployée prochainement sur les médias sociaux. Elle vise à rappeler aux usagers l’importance de respecter les lois en vigueur et les règles de sécurité.

La Sûreté du Québec précise que l’alcool et la drogue sont les principales causes de collisions mortelles qui surviennent en motoneige.