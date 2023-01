Une célibataire mange aux frais de ses conquêtes pendant deux ans

Une femme célibataire affirme avoir multiplié les rendez-vous grâce aux applications de rencontre pour pouvoir manger gratuitement pendant deux années, sans avoir besoin de payer une facture d’épicerie.

Selon les informations rapportées par «7news.com», Vivian Tu, une ancienne commerçante de Wall Street à New York, obtenait six rendez-vous par semaine. Elle a pu s’organiser pour que chacune de ces rencontres soit consécutive dans le but d’avoir des repas sans dépenser le moindre sou. Elle réussissait à ramener des restants à la maison.

La femme estime qu’elle a réussi à économiser plus de 20 000 $ en 24 mois. Elle a raconté son histoire dans une vidéo Tiktok publiée en 2021.

Plus récemment, la célibataire a clarifié qu’elle souhaitait à l’époque trouver l’amour réellement et qu’elle n’avait pas enchainé les rendez-vous amoureux uniquement pour les repas gratuits.