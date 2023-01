Une mystérieuse épave finalement identifiée au Royaume-Uni

Une épave découverte en 2019 et connue sous le nom de «épave inconnue à l’Est» a finalement été identifiée comme étant un bateau de guerre néerlandais datant du 17e siècle.

L’Agence de l’héritage culturel des Pays-Bas révèle que le bateau porte le nom de Klein Hollandia, construit en 1656 et coulé en 1672.

Des canons, des carrelages de marbre ainsi que des pièces de poterie italienne ont été trouvés au sein de cette épave qui serait «dans un état remarquable» selon un communiqué de l’Agence.

Nautical Archaeology Society / Martin Davies

Une équipe de spécialistes de plusieurs départements gouvernementaux spécialisés anglais et néerlandais étudient depuis plus d’un an le site du naufrage situé près de la côte de Sussex, au sud de l’Angleterre.

«L’identification du Klein Hollandia nous offre un nouveau regard sur le 17e siècle, partage le ministre d’État des Arts du Royaume-Uni, Stephan Parkinson. Cela nous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire maritime de cette période et de découvrir des trésors qui sont sous l’eau depuis des centaines d’années.»

Le Klein Hollandia a participé aux plus grandes batailles de la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise.

Nautical Archaeology Society / James Clark

Il a été conquis par les Anglais, et a coulé peu après, alors que des Anglais ainsi que des Néerlandais se trouvaient à bord.

Cet événement serait l’un des éléments déclencheurs de la troisième guerre anglo-néerlandaise, selon le site.

L’identification de l’épave a été possible notamment grâce à l’analyse de deux morceaux de marbre récupérés sous l’eau et qui proviendraient de carrières près de Carrara en Italie.

Nautical Archaeology Society

Le site du naufrage a été d’abord identifié comme une anomalie en 2015, avant qu’un plongeur ne découvre l’épave en 2019.

Plus de 282 plongées sont survenues depuis à cet endroit qui est protégé au plus haut niveau selon l’Acte de protection des épaves de 1973, qui stipule que seuls des plongeurs certifiés peuvent s’y aventurer.