Vol à Shawinigan: deux suspects recherchés

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour identifier les deux suspects d’un vol qualifié commis dans une station-service de Shawinigan, en Mauricie, en janvier dernier.

Le premier suspect est un homme blanc âgé d'environ 25 ans, il mesure 1,83 cm (6 pieds) et pèse 77 kg (170 livres). Il portait un gilet à capuchon avec motifs et un pantalon jogging noir de marque Nike.

Le second suspect est un homme blanc âgé d'environ 25 ans également, il mesure 1,73 cm (5 pieds 8 pouces) et pèse 82 kg (180 livres). Il portait un gilet à capuchon foncé avec inscriptions jaunes et un bandana foncé.

Le 8 janvier 2023 vers 4 h 30, deux suspects sont entrés dans une station-service située sur l’avenue de Grand-Mère à Shawinigan. L’un d’eux s’est emparé du contenu du tiroir-caisse. Un des suspects était armé d’un couteau. Ils ont quitté les lieux à pied. Personne n’a été blessé lors de l’événement.

Toute information pouvant permettre de retracer ces deux suspects peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.