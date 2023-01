Arrestation de Tyre Nichols: «c’est inconcevable» selon un inspecteur à la retraite

La publication de la vidéo de la violente arrestation de Tyre Nichols aux États-Unis a suscité des réactions jusqu’au Québec quant au comportement des policiers dans leur intervention.

En entrevue à LCN, l’inspecteur à la retraite André Durocher s’est dit outré du déroulement de l’intervention policière.

«C’est une pièce d’anthologie en termes de ce qu’il ne faut pas faire dans une intervention policière», explique-t-il. Même quand on est dans une situation où l’on doit faire feu sur un individu, la première chose qu’on va faire, c’est de lui obtenir des soins. Il y a les policiers, mais les paramédics et les pompiers aussi pour qui c’est long avant qu’il y ait une intervention.»

Selon lui, il y aurait un manque de formation «flagrant» des policiers aux États-Unis.

«Ce qui est venu me chercher c’est de voir que pendant une vingtaine de minutes on laisse un individu menotté, assis par terre, continue-t-il. Et on voit qu’autour de lui les policiers ont l’air plus préoccupés à prendre leurs textos. C’est inconcevable.»

La formation et la supervision des policiers canadiens feraient en sorte qu’il serait improbable qu’une telle scène se produise au nord de la frontière américaine.

«Une intervention policière ce n’est jamais chic, ce n’est jamais beau, mais au moins ça peut être fait dans les règles de l’art, avance l'inspecteur à la retraite du SPVM. Je ne peux pas dire que ce serait impossible de voir une scène comme ça se produire au Canada, mais c’est très peu probable pour plusieurs raisons, dont la formation et la supervision.»

M. Durocher estime cependant que la police de Memphis a bien agi en rendant publique la vidéo de l’intervention.

«Je salue la police de Memphis qui a diffusé la vidéo, dit-il. Ça prend beaucoup de courage. Ils ont peut-être voulu minimiser les tensions et montrer qu’ils n’avaient rien à cacher.»

Unité démantelée

La police de Memphis a d’ailleurs démantelé son escouade SCORPION dans laquelle travaillaient plusieurs policiers ayant participé à l'arrestation fatale.

«Les escouades spéciales comme ça ont leur raison d’être, cependant cela demande un encadrement et une supervision très serrée, explique M. Durocher. Parce que les policiers que l’on met sur celles-ci n’ont pas peur d’agir.»

Selon lui, il s’agit une fois de plus de la bonne décision prise par la police de Memphis.

«Ça prenait des policiers répressifs, mais il faut être capable de contrôler ces gens-là, continue-t-il. Il y avait plusieurs policiers, mais personne n’a pris l’initiative de dire qu’assez c’est assez. Donc je pense que dans les circonstances la police de Memphis n’avait d’autre choix que d’abolir cette escouade.»

