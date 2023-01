Des hausses de taxes municipales salées partout au Québec

Les hausses de taxes municipales font mal cette année. Une compilation effectuée par Le Journal montre que parmi les 50 plus grandes villes du Québec, c’est à Saint-Lin–Laurentides où l’augmentation de la facture pour une résidence moyenne est la plus salée, à 20 %. À Mirabel, la hausse est de presque 12 % et à Saint-Jérôme, près de 10 %. Les grandes villes comme Montréal (4,1 %), Québec (2,44 %), Laval (4,8 %) et Gatineau (3,16 %) ont réussi à garder la hausse moyenne plus modeste. Par comparaison, l’inflation a été d’environ 6,7 % l’année dernière au Québec.

À NE PAS CONFONDRE

VARIATION DU TAUX DE TAXE

Le taux de taxe, souvent exprimé en $ par 100 $ d’évaluation municipale de votre immeuble, sert à calculer le compte de taxes municipales. Dans la plupart des villes, ce taux a baissé cette année, mais c’est pour compenser le fait que la valeur des immeubles a beaucoup augmenté. En fin de compte, la facture envoyée aux propriétaires est quand même en augmentation par rapport à l’année précédente.

N’en déplaise à certains maires, voilà pourquoi comparer le taux de taxe d’une année à l’autre ne donne pas une bonne idée de ce qui attend les contribuables.

VARIATION DU COMPTE DE TAXES

C’est le chiffre que nous utilisons dans ce tableau. Il représente tout simplement la variation moyenne de la facture de taxes municipales que vous recevrez cette année, par rapport à l’an dernier. Dans la grande majorité des municipalités du Québec, le compte de taxes moyen est en augmentation pour 2023.

Et chez vous? Quelle est la hausse moyenne de la facture de taxes foncières dans votre municipalité ? Le Journal a compilé les données dans 230 des plus grosses villes du Québec. Si votre municipalité n'apparaît pas, c'est que nous n'avons pas l'information à ce jour. 0 %

MÉTHODOLOGIE

Le Journal a compilé l’augmentation moyenne du compte de taxes pour les propriétaires résidentiels.

Les données proviennent de budgets annuels, de communiqués de presse et de réponses fournies par les municipalités qui ont été vérifiées par notre équipe.

Dans de rares exceptions, la variation peut être différente de celle que nous présentons ici. Certaines municipalités imposent par exemple des taxes additionnelles pour des services comme le ramassage des ordures et l’aqueduc. D’autres imposent des augmentations différentes selon les secteurs.