Un Burger King de Montréal lui sert du poulet cru: «J'étais en colère»

Une cliente d’un restaurant Burger King de Montréal s’est dite «enragée» après avoir réalisé que le morceau de poulet présent dans son burger était cru.

Mona Saib s’est rendue dans une succursale de la chaine de restauration rapide à l’angle des rues Guy et Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Arrivée sur place, on lui informe que le commerce s’apprête à ne plus accepter de nouvelles commandes. Il était environ 3h du matin, alors que le restaurant fermait ses portes une heure plus tard.

Elle réussit finalement à commander un sandwich au poulet croustillant, et décide de le manger dans un taxi Uber qui la ramenait chez elle.

Au bout de quelques bouchées, elle constate un goût anormal à son burger, qui, selon elle, «était masqué par la sauce et mayonnaise». Elle décide donc de le remballer dans le taxi.

Courtoisie

Rendue à son logement, Mona inspecte la qualité du sandwich. C’est à ce moment qu’elle découvre avec stupéfaction qu’on lui a servi du poulet cru.

Rappelons que Mona avait déjà mangé une partie de son repas. Elle affirme avoir ressenti quelques instants plus tard des maux digestifs.

«J’étais sous le choc de voir le morceau de poulet cru et gluant», a-t-elle raconté sur Instagram.

Rejointe par TVA Nouvelles, Mona Saib n’en revient toujours pas de ce qui lui est arrivé. Initialement, elle était enragée à l’idée que les employés lui aient servi la nourriture crue.

«J’étais vraiment en colère. Le restaurant était supposé fermer à 4h [...] J’étais clairement leur dernière cliente de la soirée (puisque les employés voulaient fermer plus tôt). Le poulet était clairement cru, en plus d’être couvert de panure. Ça ne m’était jamais arrivé par le passé», a-t-elle soulevé.

Courtoisie

Elle affirme avoir vomi 10 heures après avoir mangé le burger. Depuis, elle craint d’être infectée par la salmonellose.

«On m’a manqué de respect. Le risque que je sois encore infectée est assez élevé. J’ai dû prendre congé vendredi. J’ai encore des problèmes digestifs. Je m’attends à ce que ma situation s’empire dans les prochaines heures.»

Réactions de Burger King

Le responsable de la succursale aurait contacté le lendemain Mona. Selon elle, il lui aurait offert un remboursement de son sandwich ainsi qu’un repas gratuit lors de sa prochaine visite.

«C’est clair que je ne retourne pas manger là-bas», a-t-elle avoué.

L’équipe de Burger King Canada l’a contactée, mais n’a pas répondu, puisque l’entreprise affirmait simplement que le poulet était mal cuit.

Pour elle, c’était un mensonge évident : «Il était complètement cru», a-t-elle martelé à deux reprises.

Nous avons tenté de contacter la maison-mère de Burger King, Restaurants Brands International, en vain.