Une Coupe Canada de ski acrobatique réussie au Lac-Beauport

Après avoir accueilli la Coupe du monde de ski acrobatique le 19 janvier, le centre de ski Le Relais au Lac-Beauport, accueillait samedi la Coupe Canada.

Il s’agissait d’une opportunité pour les athlètes canadiens de compétitionner tout en accumulant des points et en se pratiquant en vue de la tenue des prochaines coupes du monde.

La plupart des meilleurs sauteurs acrobatiques, comme Alexandre Duchaine et Miha Fontaine y étaient présents.

«Toute l'équipe canadienne est encore ici, affirme une organisatrice de la Coupe Canada de ski acrobatique, Caroline Dubreuil. On a l'équipe américaine qui nous a envoyé leur équipe de développement. Mais de compétitionner contre les meilleurs, c'est très motivant pour eux.»

Charlie Fontaine était elle aussi de la compétition. Elle termine au pied du podium, en quatrième position.

«Pour vrai, c'est vraiment le fun, dit-elle. Je ne m'attendais pas à faire une compétition grosse comme ça, là, deux d'affilée en plus. Non, c'est vraiment différent de ce que je faisais avant. Avant, c'était plus régional ou aux États-Unis, mais pas avec toute la planète quasiment.»

Marion Thénault a terminé au premier rang, un résultat de plus en plus habituel pour elle, mais qui vient avec son lot de pression.

«Je trouve que de l'extérieur, ça a l'air incroyable, partage-t-elle. Ça a l'air vraiment glorieux. De mon côté, je suis très fière de ce que j'accomplis. C'est vraiment difficile, je trouve, d'aller aussi vite dans mon évolution».

Environ 70% de son temps est dédié à la préparation mentale.

«Je veux être la meilleure au monde, continue celle qui mène le classement du championnat canadien et celui de la coupe du monde. Il faut vraiment que je sois focus, il faut que je sois à mon affaire, puis il faut que je sois dans un bon état d'esprit chaque fin de semaine. Donc, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est ce que je fais, j'adore le faire, puis je veux le faire le mieux possible.»

Marion Thénault prendra la direction de Deer Valley dès dimanche pour la 4e étape de la Coupe du monde.