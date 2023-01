Coup de feu à Val-Bélair: deux hommes arrêtés pour négligence

La police de Québec a procédé à l’arrestation de deux individus pour avoir déchargé une arme à feu, négligence criminelle et entreposage négligent, dimanche après-midi.

Les autorités ont été appelées à se rendre dans une résidence située sur le boulevard Pie-XI Nord vers 14h, en raison d’un coup de feu qui aurait été entendu.

Selon les informations obtenues par le Journal, un seul projectile aurait été tiré avec une carabine. Personne n’a toutefois été blessé lors de l’incident.

Un périmètre de sécurité a été mis en place entre la rue de l’Esplanade et la rue Eurêka par des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour empêcher la circulation sur l’artère.

« Les policiers ont sécurisé les lieux et ils ont procédé à l’arrestation de deux hommes âgés de 33 et 39 ans pour négligence criminelle, décharge d’une arme à feu et entreposage négligent », a précisé Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

Les enquêteurs du corps de police et l’unité d’identification judiciaire se sont rendus sur place pour éclaircir la situation.