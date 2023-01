Des Américains dénoncent la brutalité policière dans plusieurs grandes villes

Des manifestants ont marché, samedi, dans plusieurs grandes villes américaines pour dénoncer la brutalité policière après la mort de Tyre Nichols, à Memphis, au Tennessee.

• À lire aussi: Arrestation de Tyre Nichols: l'unité policière responsable de sa mort démantelée

• À lire aussi: Arrestation de Tyre Nichols: «c’est inconcevable» selon un inspecteur à la retraite

• À lire aussi: Qui était Tyre Nichols?

Des vidéos montrant l’homme de 29 ans battu à mort par les policiers ont été à l’origine de la mobilisation dans plusieurs villes, dont New York, Boston, Portland, Baltimore, San Francisco et Los Angeles, selon CNN.

À Memphis, près des lieux du drame, une résidente du secteur, Kiara Hill, s’est confiée au réseau américain.

«En tant que mère de famille qui a un fils, c’est déchirant et ça brise le cœur de voir ce qui est arrivé à Tyre Nichols, a-t-elle dit. Lors de l’intervention policière, c’est lui qui est resté le plus calme.

Le 7 janvier dernier, des policiers ont battu la victime avec des coups de matraque et des coups de pied, alors qu’il avait les mains dans le dos, à un certain moment. Tyre Nichols a été laissé au sol pendant 23 minutes après l’agression, avant l’arrivée des ambulanciers.

Il a été hospitalisé avant de finalement succomber à ses blessures trois jours plus tard.

L’avocate de la famille Nichols, Ben Crump a rappelé que les forces de l’ordre ont manqué à leur devoir.

«Ils ont manqué à leur serment de protéger et de servir, a-t-elle indiqué. En regardant les vidéos, est-ce que quelqu’un peut réellement affirmer qu’ils voulaient protéger Tire Nichols ?»

L’avocat a salué le fait que les cinq policiers impliqués ont rapidement été arrêtés et accusés de meurtre au deuxième degré.

«Combattre nos propres policiers»

La police de Memphis a annoncé, samedi, qu'elle procéderait à la dissolution de l’unité «SCORPION» impliquée dans le meurtre. Un conseiller municipal du secteur, Patrice Robinson, réclame des changements importants au sein de la culture policière.

«Nous devons combattre les mauvais joueurs de notre communauté, et maintenant nous devons combattre nos propres policiers, a-t-il constaté. C'est déplorable. Nous allons devoir faire quelque chose.»

Par ailleurs, une campagne de sociofinancement via le site Gofundme a été lancée, samedi, par la famille de la victime pour payer les frais liés au soutien psychologique et pour permettre d’ériger un monument en l’honneur de la victime. La famille avait déjà amassé plus d’un million de dollars en 24 heures.