EN VIDÉO | Un ado joue à cache-cache...et il est retrouvé 6 jours plus tard dans un autre pays

Un ado de 15 ans s’est accidentellement enfermé dans un conteneur maritime lors d’une partie de cache-cache. Il a été retrouvé une semaine plus tard dans un autre pays, a rapporté le New York Post.

Le 11 janvier, Fahim jouait avec des amis dans la ville portuaire de Chittagong, au Bangladesh, lorsqu’il a décidé de se cacher dans un conteneur. Il se serait endormi.

Le conteneur a ensuite été chargé sur un navire commercial qui se dirigeait en Malaisie. Le garçon a été découvert à West Port six jours plus tard, soit le 17 janvier. Fiévreux, affamé et déshydraté, l’ado a été emmené dans un hôpital pour être examiné.

En octobre, la police avait retrouvé le cadavre d’un garçon qui s’était aussi retrouvé enfermé dans un conteneur. Il avait fait un voyage similaire que Fahim, selon l’India Times.