Ils achètent une école abandonnée à 100 000$ et la transforment en immeuble à logements

Trois hommes font parler d’eux depuis qu’ils ont acheté une école secondaire abandonnée, afin de la transformer en véritable immeuble à logements.

Jesse Wig, 34 ans, a saisi la balle au bond lorsqu’il a vu une école secondaire désaffectée de la Pennsylvanie être en vente pour la somme de 100 000$. Il avait en tête de transformer l’établissement.

L’homme d’affaires a aussitôt été mis en contact avec un investisseur immobilier, afin de discuter de l’avenir de la bâtisse.

«On m’a mis au courant de l’école, et pour être honnête, on ne savait pas quoi faire avec l’immeuble. Mais à ce prix, on n’avait pas le choix de l’acheter», raconte Jesse à la chaine CNBC.

Pendant deux ans, Jesse Wig et Adam Colucci pensaient à la transformer en salles locatives, ou encore en espaces de travail.

«On avait de grandes ambitions pour l’école. Après deux ans de réflexion, tous les professionnels du milieu nous disaient de construire des logements à l’intérieur», soulève de son côté Adam.

L’un de ces professionnels, Dan Spanovich, leur a permis de concrétiser le projet. Il est spécialisé dans le développement de propriétés résidentielles.

Il a averti les deux hommes que la transformation de l’établissement scolaire n’allait pas être de tout repos.

«Les vieux bâtiments comme celui-ci peuvent être difficiles à réaménager. On était prêt à prendre des risques, peu importe les coûts», a exprimé Dan.

Après plusieurs mois d’efforts acharnés, l’école a été convertie en plusieurs appartements modernes, équipés de plusieurs électroménagers. Ils ont été désignés par l’entreprise C Norman.

L’école secondaire a une superficie de 50 000 pieds carrés (15 240 mètres carrés), suffisant pour aménager au moins 31 logements.

Pour l’instant, l’immeuble métamorphosé compte 27 appartements 3 1⁄2 ainsi que 4 appartements 4 1⁄2.

Selon les propriétaires, l’entièreté des logements a été louée en six mois. Les prix des unités varient entre 1400 et 1650 dollars américains $ par mois.

Les trois hommes ne s’arrêtent pas là!

En entrevue, les trois entrepreneurs ont confirmé qu’ils avaient procédé à l’achat d’une autre école en août 2020, pour la modique somme de 90 000$.

Toutefois, de grandes rénovations s’imposent pour cette école, notamment au niveau du toit.